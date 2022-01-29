Зеленський і Макрон обговорили прискорення наступної зустрічі радників “Нормандської четвірки”

Президент України Володимир Зеленський провів 28 січня телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Глави держав привітали активізацію роботи Нормандського формату та проведення 26 січня в Парижі зустрічі політичних радників лідерів “Нормандської четвірки”. Наголошено, що вперше з 2019 року було узгоджено документ за результатами перемовин.

Зеленський відзначив вагому особисту роль Макрона в організації цієї зустрічі. Він також подякував лідеру Франції за тверду й послідовну підтримку України, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

“Сторони домовилися підтримувати взятий динамічний темп і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату. Також було обговорено важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами.

“Поки тривають дипломатичні зусилля, ризик подальшої ескалації зменшується”, – наголосив він.

Президенти також позитивно відзначили візит до Парижа української делегації на чолі з першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко, що відбувся напередодні.

Нагадаємо, того ж дня Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони, серед іншого, обговорили й Україну. Путін знову згадав про "правове оформлення" особливого статусу Донбасу.

Крім того, президенти обговорили письмову відповідь США і НАТО, надіслану Росії як реакцію на її ультиматуми. Кремль зазначив, що у відповіді "не були враховані принципові занепокоєння Росії, як недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року, коли було підписано Основоположний акт Росія-НАТО".