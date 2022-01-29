Інтерпол визнав, що Росія переслідує українця Лавренчука за політичними мотивами

Міжнародна організації кримінальної поліції Інтерпол визнав, що Російська Федерація переслідує українця Євгена Лавренчука за політичними мотивами.

Про це повідомила у Телеграмі Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

На її прохання Національна поліція України звернулась до Інтерполу щодо з’ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол, внаслідок чого Лавренчука затримали у Неаполі.

Відомості щодо Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федераці, були видалені через їх невідповідність “положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру”.

27 січня відбулося судове засідання у міському суді у Неаполя, під час якого адвокати Євгена Лавренчука подали клопотання про скасування домашнього арешту і надання йому дозволу виїхати в Україну. Адже через видалення Інтерполом відомостей з власних обліків підстав для подальшого затримання громадянина України немає.

“Суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів РФ, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже розпочався в суді. Отже на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки має бути ухвалено рішення суду”, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура має вивчити матеріали, які надійшли з Росії, протягом 30 днів та поінформувати чи існують підстави для видачі Євгена Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення.

“При цьому викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італійської Республіки та прокуратура м. Неаполь, знаючи про видалення Інтерполом Євгена Лавренчука з обліків як такого, що розшукується Російською Федерацією, і яка вимагає його екстрадиції, офіційно не відреагували на цей факт і не вжили заходів щодо звільнення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати в Україну”, – наголосила Людмила Денісова.

Вона звернулася до Міністра закордонних справ Україн Дмитра Кулеби з проханням вжити усі необхідні заходи для припинення грубих порушень прав українця.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що український театральний режисер та колишній головний режисер Одеського театру опери та балету Євген Лавренчук утримується в СІЗО Неаполі у зв’язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. Росія закидає Лавренчуку фінансові порушення, які він начебто скоїв на території країни. Згідно з рішенням російського суду у липні 2020 року Лавренчука звинувачують у фінансових зловживаннях у Росії вісім років тому. Тоді він працював на посаді художнього керівника "Польського театру в Москві".

13 грудня 2021 року Лавренчук на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що починає працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 грудня він вилетів із Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. На 17 грудня мав квиток в Україну, але його затримали на летовищі на запит російської сторони про екстрадицію. Відтоді митець перебуває у італійському слідчому ізоляторі.

21 січня стало відомо, що Лавренчука перевели зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

Євген Лавренчук – український театральний режисер. У 16-річному віці він поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проєкти у різних театрах. Лауреат державної театральної премії України імені Леся Курбаса за постановку опери "Травіата" Джузеппе Верді.