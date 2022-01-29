Російські банки за січень втратили 200 млрд рублів через обвал на тлі геополітичної напруги

Центральний банк Росії оцінив січневий обвал на фінансових ринках на тлі геополітичного напруження і ризику нових санкцій у 200 млрд рублів.

Такими є збитки кредитних організацій від переоцінки облігацій в портфелях – боргові папери дешевшали, а їхня дохідність підскочила через ріст волатильності, пише РБК.

Центробанк РФ запевняє, що ризики обмежені, бо збиток від переоцінки "значною мірою компенсується основним прибутком, що заробляється, та накопиченим суттєвим запасом капіталу".

200 млрд рублів – це паперова переоцінка. В реальності банки можуть не мати цих збитків, якщо ринки відновляться, а вартість облігацій зросте. Однак ця переоцінка за січень уже втричі перевищила результати за весь 2021 рік.

Докладніше про те, чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання, читайте в матеріалі LB.ua "Примара світової кризи".