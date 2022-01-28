Російські ДРГ діють не лише на Донбасі, а й у інших областях, – Зеленський

Росія використовує свої диверсійно-розвідувальні групи не лише на лінії фронту в Донецькій та Луганській областях, а й в інших областях. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції для іноземних журналістів.

"Ми розуміємо, коли працюють ДРГ, як працюють ДРГ. Вони працюють як на Донбасі, на території, яку ми контролюємо, так і працюють, чесно кажучи, у багатьох областях нашої держави. У багатьох областях. Зараз не хочу, щоб була якась паніка зайва. Ми справляємося з такими питаннями внутрішніми нашими силами. Партнери нам допомагають", – заявив президент.

Про це він сказав у відповідь на питання про те, що таке знає Зеленський про можливе вторгнення Росії, чого не знає президент США Джо Байден.

Президент пояснив, що відслідковує ситуацію щоденно, і що супутники дійсно показують збільшення кількості військ на кордонах України, але неможливо точно оцінити, чи це атака, чи це ротація, чи залякування. Українська розвідка детально це аналізує.

"Інколи ми бачимо, що люди прийшли, поставили палатки, щоб показати, що декілька бригад прийшло на кордон, а потім ми бачимо, що в цих палатках немає життя. Тобто є психологічний наратив з боку Росії і з боку сепартистів, залякування", – пояснив він.

За його словами, зазвичай такий тиск відбувається напередодні важливих міжнародних зустрічей.

Нагадаємо, про покинуті росіянами палатки говорив і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Ми бачимо, що це інформаційна складова невійськова. Учора були відкриті дані про те, що ці накопичувальні заходи РФ, де є палатки і мобільні казарми, що вони напівпусті, але зі спутника виглядає дуже застережливо", – повідомив очільник парламентської фракції СН, додавши, що активної підготовки до вторгнення немає.