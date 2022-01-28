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"Ми хочемо конкретики", – Зеленський про перспективи членства України в НАТО

"Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому теперішньому".

"Ми хочемо конкретики", – Зеленський про перспективи членства України в НАТО
Фото: ЕРА/UPG

Президент Володимир Зеленський вважає, що через загрозу вторгнення РФ Україна має найближчим часом отримати чітку відповідь про перспективи членства у НАТО.

Про це глава української держави заявив на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю, 28 січня, в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати... Тобто скажіть причини. Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо... Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому теперішньому", - сказав Зеленський у відповідь на запитання, що Україні потрібно від США і що Україна не отримує, щоб стримувати та протистояти Росії.

За словами президента, питання вступу до НАТО може бути використане як превентивні санкції щодо РФ. 

"Якщо ми беремо глобальне питання, яке стоїть перед нами, захисту людського життя, тут ми порушуємо питання про НАТО... Звісно, гарантії безпеки: бажання не того, що якщо буде війна, нас захистять армії інших країн - ні, ми вважаємо, що це і є превентивні санкції… Що таке НАТО – це що, війна? Це санкції! Ви кажете, що нам потрібно знайти якісь превентивні санкції – НАТО одна з таких санкцій. Або, якщо це не НАТО, покажіть, будь ласка, гарантії безпеки", – сказав Володимир Зеленський.

"Коли ми будемо в НАТО залежить наразі не від України, на жаль", – додав він.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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