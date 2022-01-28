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Порошенко: "Ненависть до політичних опонентів розколює суспільство"

Лідер "ЄС" закликав владу об’єднати всі демократичні проєвропейські сили для захисту України.

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в Київському апеляційному суді закликав українців до єднання задля захисту України. Він наголосив, що ненависть до політичних опонентів є небезпечною і розколює суспільство.

Фото: пресслужба "ЄС"

"Сьогодні ми з вами боремося не за Порошенка і навіть не за права людини. Бо якщо вони таке роблять з Порошенком, можете собі уявити, що вони роблять з простими звичайними українцями. Сьогодні ми з вами боремося за Україну", – цитує політика пресслужба "ЄС".

"Саме тому я з перших днів цього процесу закликаю до єдності. Ненависть, якої не має бути, не має розколоти українців. Бо наш головний ворог – Путін, і ми маємо зустріти його сильними та об’єднаними", – зазначив Петро Порошенко.

Політик висловив упевненість у перемозі і звернувся до влади.

"За нами – правда. Тому що народ з нами, ми переможемо. Але переможемо ми не вас, бо ви просто опоненти, і немає в мене такої мети. А переможемо ми Путіна, бо Україна – не Росія. Ми зробили це разом у 2014-му, ми зробимо це разом у 2022-му. І ми будемо разом рухати країну в Європу, як я робив з 2014-го по 2019-й", – наголосив Порошенко.  

Лідер "Євросолідарності" зазначив, що єдиний вихід для влади – об’єднати всі демократичні проєвропейські сили для захисту держави. 

"Запросити до себе всіх лідерів опозиції, вийти пліч-о-пліч і сказати – ми Україну не здамо, ми знайдемо можливість зняти загрозу з фронту, зняти енергетичний зашморг. Ми точно знаємо, за що ми боремося – за нашу державу, за демократію. Ми боремося за те, за що завжди боролися українці – за свободу. Ми боремося за нашу землю. Ми – відповідальні державники, і ми переможемо", – резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд переніс розгляд оскарження запобіжного заходу Порошенку. Суд розглядатиме оскарження сторін захисту і обвинувачення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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