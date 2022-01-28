Резніков: позиція Німеччини щодо поставок озброєння Україні де-факто заохочує агресора

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна дуже цінує допомогу Німеччини, але не сприймає її офіційну позицію щодо поставок озброєння.

Про це він заявив, виступаючи зі звітом у Верховній Раді.

"Ми дуже цінуємо допомогу Німеччини у лікуванні наших поранених воїнів. В України є багато друзів у Німеччині, і ми вдячні за підтримку, але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння і рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора", - наголосив Резніков.

Міністр оборони звернув увагу на те, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та Європейського Союзу.

"Ми звертаємо увагу партнерів, що наші прогнози щодо дій Кремля збуваються. І якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемим ОРДЛО чи окупованого Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки – і це не перебільшення. Матеріальна основа для НДР вже існує. Це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін "Опал". Це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Про іншу російську активність німці самі знають. Ми попереджали партнерів, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС. Ми попереджали, що буде атака на країни Балтії, і вона сталася, що після цього буде ескалація, якщо не буде відповіді, і ескалація проти Польщі сталася...", - наголосив Резніков.

"Відновлення НДР – це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені. Росія офіційно висунула вимоги щодо демонтажу НАТО в 14 країнах – це теж здавалось неможливим", - додав він.

Нагадаємо, 21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина і заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю.

27 січня Бундестаг провів слухання на прохання української сторони. Вони стосувалися запобігання російської загрози. Депутати підтвердили, що готові до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну, однак постачати озброєння Україні Німеччина не збирається і далі.

Раніше міністр оборони Латвії назвав "ганебною" позицію Німеччини, яка перешкоджає постачанню зброї Україні.