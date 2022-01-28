Зеленський на зустрічі з іноземними дипломатами: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Глава держави відзначив, що зустріч проходить у непростий та напружений час, коли увага світу прикута до України через можливість нового вторгнення. Але це ситуація, в якій країна живе вже 8 років. Зеленський акцентував, що керівництво України усвідомлює всі можливі ризики та загрози й розуміє, що і як робити задля їх подолання. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

"Ми завжди готові до будь-якого сценарію. Але ми, Україна, завжди прагнемо одного – це мирне врегулювання дипломатичним шляхом", – зазначив він.

Президент підкреслив, що нагнітання тривоги шкодить економіці України так само, як прямі військові дії. Тож, за словами президента, сьогодні Україна передусім потребує особистої присутності союзників і партнерів у нашій державі.

"Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати. Як саме? Найпростіше – бути з нами, бути в Україні. Я дякую всім вам, нашим друзям і партнерам, які сьогодні стоять з нами пліч-о-пліч. Дипломатичні місії яких в Україні продовжують працювати у звичному режимі. Ця присутність – багатозначна й красномовніша за тисячу слів", – сказав Володимир Зеленський.

На зустрічі з дипломатами він також відзначив, що під час останньої зустрічі радників голів держав "нормандського формату" вперше з 2019 року спільну заяву погодили всі чотири сторони.

"Це була непроста зустріч, але це – демонстрація саме того, що діалог можливий", – зазначив він.

Володимир Зеленський подякував партнерам України за безпекову, військову допомогу та підтримку в посиленні економічної та фінансової стійкості.

"Я вдячний тим державам, які вже заявили про готовність надати Україні саме таку підтримку. Але ще одна форма допомоги, яка за своїм значенням не поступається озброєнню й фінансам, – це світова впевненість в Україні. Сигнали про стабільність, про надійність України як партнера. Тим паче коли для цього є всі підстави", – заявив він.

Нагадаємо, у зв'язку із загрозою російського вторгнення США, Великобританія, Австралія та Канада вирішили тимчасово вивезти на батьківщину членів сімей співробітників своїх посольств або ж дозволити поїхати самим дипломатам. У Міністерстві іноземних справ України назвали такі рішення передчасними.

Водночас всі ці дипломатичні установи працюють у звичайному режимі, дипломати продовжують виконувати свої місії.