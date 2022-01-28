Київрада може передати один з корпусів психлікарні на Кирилівській "Фонду пам’яті Бабин Яр" під музей

Контрольована російськими олігархами Благодійна організація "Фонд пам’яті Бабин Яр" збирається орендувати комунальне приміщення на вул. Кирилівській, 103, площею 3 928,7 кв. м на 49 років. В приміщенні одного з корусів психіатричної лікарні збираються розмістити музей.

Як повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова, проєкт рішення за №3132 лежить у Київраді ще із серпня. Комісія охорони здоров’я відхилила його, а управління правового забезпечення зазначило, що передача цього майна в оренду є незаконною, оскільки майно лікарень може використовуватись лише для лікування людей.

"Це приміщення Київської міської психіатричної лікарні. Вона займає 22,7 га, має 30 відділень, Науково-дослідний інститут, перший в Україні Центр первинного психотичного епізоду та сучасних методів лікування, кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії тощо... Замість лікарні збираються розмістити «Музей історії забуття трагедії Бабиного Яру», де розповідатимуть нам про поганих бандерівців, що їли євреїв і вчиняли злочини", – написала депутатка у фейсбуці.

Михайлова оприлюднила копії документа.

Фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova

Фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova

"Ініціаторів цього проєкту не зупиняє ні позиція суспільства, ні порушення закону. Вони виносять його на пленарне засідання Київради 03.02, уже в наступний четвер... Надати комунальне приміщення музею антиукраїнської організації під час загрози російського вторгнення - священна справа", – зауважила Михайлова.

Нагадаємо, до наглядової ради "Фонду пам’яті Бабин Яр" входять, зокрема, Михайло Фрідман (співзасновник і член наглядової ради Єврейського конгресу Росії і благодійного фонду "Genesis Philanthropy Group", бізнесмен, голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", співзасновник LetterOne Group), Віктор Пінчук (засновник EastOne медіагрупи StarLightMediaта), Павло Фукс (український бізнесмен, який перебуває під санкціями РНБО України).

Художній керівник проєкту Меморіального центру – Ілля Хржановський, режисер скандальновідомого фільму "Дау".