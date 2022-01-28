Наступного вівторка ВР планує розглянути закон про штрафи для ФОПів, – нардеп Железняк

Чергова сьома сесія Верховної Ради розпочне роботу у вівторок, 1 лютого. Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк оприлюднив порядок денний пленарного засідання.

За його словами, наступного вівторка народні депутати розглянуть закони про ФОПів (№6561) щодо штрафів за РРО, премії за найкращі результати ЗНО (№6524) і закон про плагіат (№3758), поданий депутаткою Інною Совсун.

"Ну і постанови про ТСК та ратифікацію. Все. Може, ще зміни до бюджету з перекиданням грошей на "воєнку" буде", – написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Сьогодні парламент закрив шосту сесію без голосування за законопроєкти та депутатські звернення. У залі тільки заслухали звіти міністрів. Наступний тиждень також мав бути пленарним, оскільки він є початком нової сесії, але вчора через високу захворюваність серед депутатів ухвалили рішення змінити календарний план і до 15 лютого працювати в комітетах.

Як наголосив голова фракції "СН" Давид Арахамія, парламент не працюватиме в пленарному режимі два тижні, але це не означає депутатські "канікули". Народні обранці будуть продовжувати роботу в комітетах, адже це дозволено робити в онлайн-режимі.

Станом на ранок 27 січня тільки в одній фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіє 23 депутати фракції. Станом на ранок понеділка було відомо про 11 захворілих на ковід народних депутатів та 34 працівників Апарату Верховної Ради.