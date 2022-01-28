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Наступного вівторка ВР планує розглянути закон про штрафи для ФОПів, – нардеп Железняк

Із середи нардепи працюватимуть у комітетах.

Наступного вівторка ВР планує розглянути закон про штрафи для ФОПів, – нардеп Железняк
Фото: Lb.ua

Чергова сьома сесія Верховної Ради розпочне роботу у вівторок, 1 лютого. Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк оприлюднив порядок денний пленарного засідання.

За його словами, наступного вівторка народні депутати розглянуть закони про ФОПів (№6561) щодо штрафів за РРО, премії за найкращі результати ЗНО (№6524) і закон про плагіат (№3758), поданий депутаткою Інною Совсун.

"Ну і постанови про ТСК та ратифікацію. Все. Може, ще зміни до бюджету з перекиданням грошей на "воєнку" буде", – написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Сьогодні парламент закрив шосту сесію без голосування за законопроєкти та депутатські звернення. У залі тільки заслухали звіти міністрів. Наступний тиждень також мав бути пленарним, оскільки він є початком нової сесії, але вчора через високу захворюваність серед депутатів ухвалили рішення змінити календарний план і до 15 лютого працювати в комітетах. 

Як наголосив голова фракції "СН" Давид Арахамія, парламент не працюватиме в пленарному режимі два тижні, але це не означає депутатські "канікули". Народні обранці будуть продовжувати роботу в комітетах, адже це дозволено робити в онлайн-режимі.

Станом на ранок 27 січня тільки в одній фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіє 23 депутати фракції. Станом на ранок понеділка було відомо про 11 захворілих на ковід народних депутатів та 34 працівників Апарату Верховної Ради.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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