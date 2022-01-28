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Правління Асоціації міст України звернулося до президента щодо тиску з боку правоохоронців на місцеве самоврядування

АМУ спрямувала дані щодо системних порушень правоохоронців та конкретних фактів обмеження прав органів місцевого самоврядування Генеральному прокурору.

Правління Асоціації міст України звернулося до президента щодо тиску з боку правоохоронців на місцеве самоврядування

Правління Асоціації міст України, яка представляє 978 громад-членів, звернулося до Президента України як до Гаранта Конституції за захистом конституційних прав місцевого самоврядування та мешканців громад від неправомірних дій правоохоронних органів. Про це повідомив голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко, передає сайт Асоціації.

«Представники правоохоронних органів часто здійснюють свої повноваження щодо діяльності органів місцевого самоврядування з перевищенням меж, визначених законом та з порушенням процедур досудового слідства. При цьому деякі звинувачення ґрунтуються на доказах, одержаних незаконним шляхом або припущеннях, що прямо заборонено Конституцією України. Велика кількість кримінальних проваджень характеризується необґрунтованістю, багаторічною тривалістю розслідування, порушенням норм процесуального законодавства. Такі порушення призводять до порушень конституційних прав всіх мешканців громад», - йдеться в повідомленні.

Асоціація міст України спрямувала аналітичні дані щодо системних порушень правоохоронців та конкретних фактів обмеження прав органів місцевого самоврядування Генеральному прокурору.

«Переконані, що в сьогоднішніх умовах державна влада та місцеве самоврядування мають діяти спільно та злагоджено. Забезпечити це можливо не шляхом показових справ щодо посадових осіб місцевого самоврядування, а ефективною та неупередженою роботою правоохоронних органів у чіткій відповідності до закону», – підкреслено в зверненні АМУ.

Раніше ЗМІ повідомляли про різке збільшення кількості обшуків у Києві та Чернігові. Очільники Києва Віталій Кличко та Чернігова Владислав Атрошенко назвали це політичним замовленням.

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