Слідчі дії відбуваються у справі щодо махінації під час підготовки та проведення публічних закупівель послуг з ремонту доріг.

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки в Чернігівській міськраді, Облдержадміністрації Чернігова та низці комерційних підприємств.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що слідчі дії відбуваються у справі щодо махінації під час підготовки та проведення публічних закупівель послуг з ремонту доріг міського значення.

"Встановлено, що у 2021 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на суму понад 350 мільйонів гривень. За попередньою інформацією, під час аукціону посадовці створили штучні умови для перемоги визначеної компанії. Компанія-«переможець» замовляла неякісну асфальтобетонну суміш на місцевих заводах за штучно завищеними цінами, якими керують менеджери пов’язані з керівництвом Чернігівської міськради. Це призвело до проведення неякісного ремонту доріг і бюджетних втрат", - повідомили в ДБР.

Наразі тривають експертизи, за результатами яких буде встановлена сума збитків завданих державі.

Також перевіряється причетність посадових осіб міськради та підпорядкованих їй підприємств, а також приватних товариств до вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу – зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

Нагадаємо, за два останні місяці у Чернігові проведено обшуків у п'ять разів більше, ніж за попередні шість років. Комітет виборців України пов’язує сплеск уваги правоохоронців до Чернігова з наближенням проміжних виборів до Верховної Ради у 206 окрузі та вбачає в цьому ознаки прямого політичного тиску.

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко заявив, що захищатиме міського голову Чернігова Владислава Атрошенка і всіх міських голів від політичних переслідувань Банкової.