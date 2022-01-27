Президентом Києво-Могилянської академії обрали Сергія Квіта

Колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Про це написав у фейсбуці старший викладач кафедри міжнародного та європейського права НаУКМА Сергій Петухов.

"Сергія Квіта обрано президентом Києво-Могилянської академії!", - написав він.

За даними лічильної комісії, кандидати отримали таку кількість голосів:

Квіт – 235 (52,80%);

Гуменна – 191 (42,92%);

Проти всіх – 18 (4,04%);

Зіпсовано – 1 (0,22%);

Не взяли участь у голосуванні – 148.

Вибори відбулися в Культурно-мистецькому центрі НаУКМА.

Раніше сам Квіт написав у себе в фейсбуці, що на виборчу дільницю було здійснено напад і викрадено одну із скриньок для голосування. Довелось викликати поліцію. Викрадену скриньку знайшли та повернули на дільницю.

Нагадаємо, в вересні минулого року в Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента. За результатами голосування жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів від тих, хто проголосував. За в.о. президента Олександру Гуменну віддали 228 голосів (48,8%), Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%). Тому були призначені повторні вибори.

Колишній президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Андрій Мелешевич помер у квітні минулого року року у віці 58 років. З 21 квітня до 30 вересня 2021 року обов'язки президента виконувала декан факультету економічних наук кандидат економічних наук доцент Олександра Гуменна.

Колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету “Києво-Могилянська академія”, який він уже очолював.

Про це написав у фейсбуці старший викладач кафедри міжнародного та європейського права НаУКМА Сергій Петухов.

Раніше сам Квіт написав у себе в фейсбуці, що на виборчу дільницю було здійснено напад і відкрито викрадено одну із скриньок для голосування. Довелось викликати поліцію. Викрадену скриньку знайшли та повернули на дільницю.

Нагадаємо, в вересні минулого року в Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента. За результатами голосування жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів від тих, хто проголосував. За в.о. президента Олександру Гуменну віддали 228 голосів (48,8%), Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%).Тому були призначені повторні вибори.

Колишній президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Андрій Мелешевич помер у квітні минулого року року у віці 58 років. З 21 квітня до 30 вересня 2021 року обов'язки президента виконувала декан факультету економічних наук кандидат економічних наук доцент Олександра Гуменна.