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У Смілі з третьої спроби перейменували вулицю Терешкової

Міська влада двічі відмовлялася від перейменування.

У Смілі з третьої спроби перейменували вулицю Терешкової
Депутат Держдуми РФ Валентина Терешкова
Фото: Московский комсомолец

Учора, 26 січня, депутати Смілянської міської ради на Черкащині перейменували вулицю Терешкової на вулицю Сонячну. Раніше міська влада двічі відмовлялася це зробити.

Про рішення LB.ua стало відомо з власних джерел.

Співрозмовники видання розповіли, що на розгляд депутатів було винесено три варіанти нової назви вулиці: Павла Чубинського, яка була підтримана комісією з перейменувань, Сонячна та Трояндова. Більшість жителів підтримали проєкт з перейменування вулиці на Сонячну.

Під час голосування 21 депутат проголосував за цю назву.

Раніше Смілянська міська рада відмовилася розглянути перейменування вулиці космонавтки, депутатки-"єдинороски" Валентини Терешкової на честь загиблих у війні смілянців

Загалом міська влада двічі відмовлялася перейменувати вулицю Терешкової. У вересні Смілянська міська рада на лист голови руху "Декомунізація. Україна" Вадима Познякова відповіла, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона була діячкою Комуністичної партії. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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