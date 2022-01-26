Тристороння контактна група провела перше у 2022 році засідання

26 січня відбулось перше в 2022 році засідання Трьохсторонньої контактної групи. Про це повідомляє пресслужба української делегації для участі у ТКГ.

Зазначається, що під час засідання Представник Росії в ТКГ Борис Гризлов прокоментував проект звернення Депутатів КПРФ до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". Він підкреслив, що йдеться лише про звернення 11 депутатів, тоді як "Російська Федерація підкреслює відданість Мінським Угодам в цілому".

"За підсумками роботи Робочої групи з безпеки та ТКГ посол Кіннунен відзначив позитивний ефект досягнутий внаслідок підтвердження учасниками консультацій 22 грудня 2021 року рішучості у дотриманні заходів щодо посилення заходів Режиму припинення вогню (РПО) від 22 липня 2020. Завдяки цьому загальна кількість обстрілів зафіксована СММ ОБСЄ знизилася майже на 75%. Водночас не досягнуто повного припинення порушень режиму припинення вогню, що призводить до втрат у ЗС України та руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Сторони приділили увагу необхідності практичної імплементації підсумків Паризького саміту в частині що стосується протимінної діяльності.

У рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань Україна запропонувала 4 етапи процедури пошуку безвісти зниклих як на підконтрольній територій, так і на непідконтрольних територіях.

Україна запропонувала відкриття КПВВ Щастя (дзеркальний на Луганськ), одна така пропозиція не була підтримана ОРЛО з посиланням на необхідність одночасного відкриття Щастя (на НКТУ - Луганськ) й Золоте (на НКТУ - Первомайське).

У рамках роботи підгрупи з соціально-економічних питань учасники проговорили додаткові варіанти виплати маломобільним особам, низку екологічних питань: забруднення води, додатковий візит інспекторів МАГАТЕ в ОРДО та активізації роботи групи експертів із затоплення шахт, також обговорили можливість опрацювання блоків питань відновлення соціально-економічних зв’язків після забезпечення сталого всеосяжного режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 22 грудня ТКГ погодила повернення до режиму припинення вогню на Донбасі. Попри це, вже 23 грудня, російські найманці тричі порушили режим тиші.

Українська сторона намагалась провести позачергове засідання ТКГ 28 грудня, аби обговорити порушення перемир'я зі сторони проросійських бойовиків. Однак російська сторона відкинула таку можливість.