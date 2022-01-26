Через його жарти поліція була змушена евакуювати 113 учнів і 22 дорослих.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Поліція встановила псевдомінера, через якого із приватної школи в селі Нові Петрівці під Києвом довелося евакуювати всіх учнів і персонал.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, ним виявився семирічний хлопчик, який, за його словами, вирішив пожартувати.

Повідомлення про замінування поліція отримала сьогодні, 26 січня, близько 10:30.

На місце події одразу прибули поліцейські офіцери громади, співробітники відділу реагування патрульної поліції, інспектори ювенальної превенції, слідчо-оперативна група Вишгородського РУП, кінологи та вибухотехніки поліції Київщини.

Поліцейські евакуювали 113 дітей та 22 особи персоналу, які були у приміщенні школи.

Правоохоронці обстежили приміщення школи та навколишню територію. Жодних підозрілих предметів виявлено не було.

"Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що про замінування повідомив 7-річний учень школи. Хлопець пояснив, що таким чином вирішив пожартувати", – сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Правоохоронці провели із жартівником профілактичну бесіду. Відповідальність за таку поведінку дитини нестимуть батьки.

Нагадаємо, раніше у Сумах п'яний чоловік "замінував" потяг і спостерігав біля вокзалу, що з цього буде. Поліція розшукала і затримала 42-річного чоловіка.