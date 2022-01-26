Поліція встановила псевдомінера, через якого із приватної школи в селі Нові Петрівці під Києвом довелося евакуювати всіх учнів і персонал.
Як повідомила пресслужба поліції Київської області, ним виявився семирічний хлопчик, який, за його словами, вирішив пожартувати.
Повідомлення про замінування поліція отримала сьогодні, 26 січня, близько 10:30.
На місце події одразу прибули поліцейські офіцери громади, співробітники відділу реагування патрульної поліції, інспектори ювенальної превенції, слідчо-оперативна група Вишгородського РУП, кінологи та вибухотехніки поліції Київщини.
Поліцейські евакуювали 113 дітей та 22 особи персоналу, які були у приміщенні школи.
Правоохоронці обстежили приміщення школи та навколишню територію. Жодних підозрілих предметів виявлено не було.
"Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що про замінування повідомив 7-річний учень школи. Хлопець пояснив, що таким чином вирішив пожартувати", – сказано в повідомленні.
Правоохоронці провели із жартівником профілактичну бесіду. Відповідальність за таку поведінку дитини нестимуть батьки.
Нагадаємо, раніше у Сумах п'яний чоловік "замінував" потяг і спостерігав біля вокзалу, що з цього буде. Поліція розшукала і затримала 42-річного чоловіка.