Сьогодні, 25 січня, в центрі Києва біля банку сталася стрілянина.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Попередньо встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб.
"Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Двох активних учасників конфлікту доставлено до районного управління. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше в Білій Церкві чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку у нічному клубі.