Сьогодні, 25 січня, в центрі Києва біля банку сталася стрілянина.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Попередньо встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб.

"Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Двох активних учасників конфлікту доставлено до районного управління. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше в Білій Церкві чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку у нічному клубі.