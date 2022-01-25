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У центрі Києва охоронник під час конфлікту з незнайомцями здійснив кілька пострілів з автомата

Поліція відкрила провадження за статтею "хуліганство".

У центрі Києва охоронник під час конфлікту з незнайомцями здійснив кілька пострілів з автомата
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сьогодні, 25 січня, в центрі Києва біля банку сталася стрілянина.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Попередньо встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб.

"Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Двох активних учасників конфлікту доставлено до районного управління. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство. 

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше  в Білій Церкві чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку у нічному клубі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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