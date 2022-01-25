Служба безпеки України знешкодила злочинну групу, яка готувала серію нападів на об’єкти у прикордонних регіонах. Масштабна операція пройшла у Житомирі та Харкові.

Злочинців координували представники спецслужб РФ, інформує пресцентр СБУ.

Серед вилученого під час обшуків – вибуховий пристрій, стрілецька зброя та боєприпаси.

У спецслужбі повідомляють, що організатори банди готували серію розбійних нападів на міські інфраструктурні об’єкти, у тому числі комерційної сфери. За задумом зловмисників, це мало призвести до дестабілізації ситуації у прикордонних областях.

"Встановлено, що групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має громадянство РФ. Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони підбирали "кандидатів" до складу банди. Для цього, використовували власні зв’язки серед представників криміналітету", – повідомляють у СБУ.

Порушено кримінальне провадження, слідство триває.

Учора повідомляли, що СБУ провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту "Антонов" у Київській області. Спецпризначенці знешкодили "терористів", які захопили літак з пасажирами.