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​На Луганщині затримали колишнього бойовика, який їхав за українською пенсією

Чоловік залишив угруповання "ЛНР" через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих.

​На Луганщині затримали колишнього бойовика, який їхав за українською пенсією
Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідники Служби безпеки затримали в Луганській області колишнього бойовика "ЛНР", який намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що чоловік входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти українських захисників в районах Луганська і траси Бахмутка.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд. Згодом чоловік залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих. Він переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу. Крім того, перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, в 2021 році СБУ встановила понад 1 тис. фактів неправомірного нараховування пенсій та соціальних виплат громадянам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях Луганщини. У бюджет повернули понад 10 млн гривень, які виплачувалися "мертвим душам" з ОРЛО. Пенсії та соцвиплати померлих людей отримували  бойовики та "чиновники ЛНР".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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