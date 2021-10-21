У бюджет повернули понад 10 млн гривень, які виплачувалися "мертвим душам" з ОРЛО

Цього року Служба безпеки України встановила понад 1 тис. фактів неправомірного нараховування пенсійних та соціальних виплат громадянам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що кошти виплачувалися "мертвим душам" - людям, які померли під час пандемії COVID-19.

Такі нарахування стали можливими, оскільки у період пандемії українська влада автоматично продовжила дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців. Цим скористувалися представники окупаційної "влади". А пенсії та соцвиплати померлих отримували їхні родичі, серед яких бойовики та "чиновники ЛНР".

"Кошти, які нараховувалися «мертвим душам» на картки, вони переводили у готівку через так звані «фінансові центри». Значний відсоток від цих незаконних операцій надходив до «бюджету» окупаційної влади у вигляді «податків». Наразі, завдяки заходам СБУ, скасовано нарахування незаконних виплат цим громадянам, довідки «переселенців», які померли - анульовано", - повідомили у спецслужбі.

Наразі Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування у Луганській області повернуто понад 10 мільйонів гривень. Також за матеріалами СБУ викриті факти незаконного отримання та привласнення виплат кваліфіковано як шахрайство і розслідуються органами внутрішніх справ у межах відкритих кримінальних проваджень.

Робота із виявлення подібних фактів триває.

Нагадаємо, раніше у Харківській області правоохоронці, виявили та припинили розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсійдля мешканців з ОРДЛО на 5 млн гривень.