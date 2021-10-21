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Вчені встановили, що вікінги були в Північній Америці в 1021 році

Радіовуглецевий метод дозволив визначити вік поселення Л’Анс-о-Медоуз.

Вчені встановили, що вікінги були в Північній Америці в 1021 році
Фото: wikipedia.org

Група вчених з університету Гронінгена (Нідерланди) за допомогою радіовуглецевого методу встановили що вікінги були в Північній Америці не пізніше 1021 року, тобто на кілька століть раніше, ніж цю частину світу відкрив Колумб.

Точну дату вдалося встановити за результатам аналізу 127 зразків деревини, знайдених у поселенні Л’Анс-о-Медоуз на острові Ньюфаундленд, повідомляється в журналі Nature.

Залишки поселення були знайдені в 1960 році. Воно вважається єдиним достовірно відомою пам'яткою в Північній Америці, що відноситься до вікінгів. Археологи раніше вважали, що ця стоянка виникла в районі 9-10 сторіччя  нашої ери.

З'ясувати точну дату перебування вікінгів на території сучасної Канади дозволив великий стрибок вмісту радіовуглецю в атмосфері Землі, який стався 993 року і відобразився на річних кільцях дерев у всьому світі. 

Нагадаємо, що мореплавець Христофор Колумб першим з достовірно відомих мандрівників перетнув Атлантичний океан і в 1492 році висадився на одному з островів у Карибському морі. Тому його традиційно називають першовідкривачем Америки. При цьому є дані, що на території Північної Америки набагато раніше за Колумба, ще в 10 столітті, бували скандинавські вікінги. На території решти Європи про ці експедиції нічого не було відомо.

Кілька років тому президент Туреччини заявив, що мусульмани були в Америці ще у 1178 році, тобто за три століття років до Колумба.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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