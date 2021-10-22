Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката

Вони намагалися використати підроблені документи, щоб потрапити в Україну

Поліція притягує до відповідальності колишню депутатку Верховної Ради за використання підробленого COVID-сертифіката.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Днями в аеропорту "Бориспіль" працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації з явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою.

"Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство", - розповіли в поліції.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам.

В поліції не назвали призвища екснардепки, але, за даними джерел LB.ua, це - Надія Савченко та її сестра Віра.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації оновило роботу застосунку "Вдома" для тих, хто повертається в Україну з-за кордону. Відтепер встановлювати його потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде.

У застосунок має підтягнутися негативний результат тесту, після чого застосунок можна видалити і завершити самоізоляцію. Якщо ж людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Голова МВС закликав громадян повідомляти кіберполіції про факти підробки паспортів вакцинації.

У вересні розробили законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. У МОЗ наголосили, що якщо хтось, свідомо або несвідомо, буде вносити в систему неправдиві дані, "жодне міністерство не підтримуватиме медпрацівників, які дозволяють собі таке".