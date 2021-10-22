Над прірвою в теплі: Київрада між червоною зоною, запуском опалення і законом про столицю

Київська міська рада зібралася вдруге за жовтень. Така інтенсивність роботи (зазвичай сесії щомісяця) на тлі загальнополітичної ситуації трохи насторожувала: поки у Верховній Раді обговорюють проєкт нового закону “Про столицю” , очільник Києва Віталій Кличко і собі заявив про реформи в місцевій владі - відновлення райрад. Невже буде бліцкриг і столиця займеться райрадами раніше, ніж це стане зобов'язанням нового закону від Банкової?

Фото: Борис Корпусенко

Нема часу воювати

Але на Хрещатику поспішають без поспіху - гучна заява Віталія Кличка поки що вилилася лише в проєкт рішення “Про питання управління районами в Києві”. Цим проєктом пропонується створити підготовчу групу, яка надасть свої пропозиції про чисельність і повноваження райрад до кінця поточного року. Це категорія рішень “домовилися домовлятися” - нічого конкретного. І навіть цей проєкт, який лише дає старт підготовчій роботі, не внесли на розгляд вчорашньої сесії, поки що він лишається на розгляді комісій.

Так само Кличко оминув увагою перебіг другого читання проєкту закону про столицю, учасником якого він був напередодні у ВР. Можливо, велика політика дійсно не на часі в декаду місяця, коли Київ впевнено наближається до ковідних показників червоної зони і коли мешканці дуже очікують тепла в оселях і цін на нього.

Учора мер розказав невтішні цифри захворюваності на ковід у Києві і попередив, що до введення червоної зони, найімовірніше, лишилися лічені дні.

“Працюйте з людьми в округах, спілкуйтеся, переконуйте масово вакцинуватися!” - закликав Кличко міських депутатів, підкресливши, що 98% госпіталізованих у лікарнях Києва - це невакциновані. Правда, самі депутати в сесійній залі, як і раніше, були переважно без захисних масок. Хоча й просили секретаря Київради в перерві провести ретельну дезінфекцію зали.

Фото: EPA/UPG

Від депутатів також лунала ініціатива забезпечити від міського бюджету всі школи експрестестами на ковід, щоб після осінніх канікул обстежувати дітей і запобігати таким чином поширенню вірусу. Проте якоїсь формалізації цієї пропозиції не відбулося. Також депутатку Ярину Ар'єву турбувало питання затримки виплат спеціальних надбавок медикам Києва. Кошти закладені в бюджеті міста як допомога медичному персоналу всіх ланок (крім коштів НСЗУ). Депутатка стверджує, що в лікарнях їй скаржаться через затримку на два місяці. Але профільна заступниця голови КМДА Ганна Старостенко зауважила у відповідь, що кошти сплачують вчасно, і пообіцяла розібратися, якщо наведуть конкретні приклади. Тож звертайтеся.

Більш втішні новини приніс депутатам профільний заступник міського голови з питань ЖКГ Петро Пантелеєв. “Усі кризові питання вирішені”, - саме так сміливо він окреслив поточну ситуацію зі стартом опалювального сезону. Що це означає фактично: по-перше, “Київтеплоенерго” (як і інші постачальники тепла міста і країни) будуть надавати послугу населенню за ціною минулого року (1650 грн за гігакалорію). У світлі останніх цін на газ це неймовірно гарна новина. Вона, правда, не поширюється на установи і підприємства. Тобто підвищену ціну тепла ми з вами відчуємо в ціні продукції і послуг. А за бюджетні установи заплатимо з міського бюджету. Але принаймні в платіжках за квартири все буде по-старому. Пантелеєв також запевнив, що вже подали тепло в школи, садки, лікарні. І пообіцяв почати підключати житловий фонд від завтра, з 23 жовтня. На цей запуск дається сім днів, тому не панікуйте, якщо конкретно у вас опалення ще не буде в понеділок.

Фото: kievcity.gov.ua Пантелеєв на інспекції енергоефективних робіт у приміщенні школи-інтернату №6

Гарні новини на цьому закінчуються. З не дуже гарних - тих два млрд грн, які Київрада виділила минулого разу в статутний фонд “Київтеплоенерго” для проходження цього сезону, на сезон таки не вистачить. “Думаю, що різниця в тарифах сформується на рівні 3,5-4 млрд грн і ми до цього питання будемо повертатися ще на початку 2022 року. Але ми, звісно, будемо економити”, - пообіцяв депутатам Пантелеєв.

Кличко, включи електрику!

З питанням тепла в домівках було пов'язане й інше гостре, яке вчора спонтанно стало предметом уваги багатьох депутатів Київради. За останні тижні, коли у квартирах уже прохолодно, в Києві було відразу кілька пожеж, пов'язаних з навантаженням на електромережі і займанням щитових будинку. (Люди почали грітися електричними приладами – і наслідки не забарилися).

Одна з них, пожежа у 20-поверхівці на вулиці Гмирі, 10/20 (Дарницький район), залишила людей фактично без домівок. 17 жовтня сталася пожежа, внаслідок якої повністю вигоріла електрощитова (працівники ДСНС не могли гасити полум'я, поки представники ДТЕК не знеструмлять мережі будинку, за цей час щитова вигоріла і дим поширився багатьма поверхами будинку). Тепер узагалі немає електрики, а це означає, що не працюють ліфти, освітлення, не можна приготувати їжу і нагріти воду. На момент сесії це вже був п'ятий день колапсу для будинку (близько 200 сімей). Одразу кілька депутатів від району порушували це питання і дали навіть слово для виступу представниці мешканців. Проблема одна - відновити щитову і хто за це заплатить.

Фото: колаж Lb Пожежа на Гмирі, 10/20

Депутатка Алла Шлапак зауважила, що місто має резервний фонд, створений саме для таких екстрених потреб. А депутат Андрій Порайко нагадав, що такий фонд є і в райдержадміністрації.

І загалом усі дуже співчували і готові були допомогти хоч зараз. Підсумок - станом на сьогодні, 22 жовтня, електрики в будинку немає. Частина сімей з нього виїхала, частина лишається.

“Керуюча компанія будинку (ЖЕК) звернулася до постачальника для купівлі нового обладнання, але це питання двох-трьох тижнів. Сьогоднi ми налагодили контакт між ДТЕК і керуючою компанією, і вони спробують поквартирно підключати будинок до електромереж, використовуючи резервну лінію сусідніх трьох будинків”, - прокоментували LB.ua ситуацію в Дарницькій РДА. Такий стан вирішення питання був, нагадаймо, на п'ятий робочий день після НП.

Фото: скріншот/Главком Вигоріла електрощитова

Земельні, скандальні і невідкладні

У всьому іншому вчора обійшлося майже без “пожеж”. Депутати не розглянули анонсованого в порядку денному питання створення тимчасової контрольної комісії щодо дій комісії Київради з питань екологічної політики. Депутатка Юлія Уласик кілька місяців допомагає громадській ініціативі мешканців Дніпровського району, які домагаються створення скверу замість запланованого будівництва. Для цього на минулих сесіях було ініційовано непродовження оренди земельної ділянки для ДКБМК (частина ділянки, де зараз розташована зелена зона з дорослими деревами), проте оренду все ж продовжили. Тепер громада за допомогою депутатки хоче перевірити законність дій профільної комісії під час розгляду цієї ініціативи. Але вчора це питання було знято з порядку денного (перенесено).

Можливо, це якось пов'язано з перспективами прийняття нового регламенту роботи Київради. Проєкт рішення про оновлений регламент вчора був заявлений в порядок денний як невідкладний. Цікаво, що документ більш ніж на сто сторінок, який регулюватиме всі алгоритми роботи депутатів у сесійній залі і поза нею, який впливатиме на проходження всіх ініціатив, критики на них, протокольних доручень і слідчих комісій - всього, з'явився на сайті Київради лише 20 жовтня. Тобто менше ніж за добу до його ймовірного прийняття.

Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Ще вранці секретар Київради Володимир Бондаренко анонсував слухання нового регламенту по обіді. А в перерві на обід запрошував обговорити проєкт охочих. Але, мабуть, обговорення було таким цікавим, що шанси прийняти цей системний документ з наскоку зменшилися - після перерви це питання вже взагалі не згадували. І тепер депутати мають шанс ще реально попрацювати над важливим для них документом.

Без “режиму пожежі” депутати вчора дружно “передали” будівлю костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді міста. Проєкт рішення, яким Київрада звертається до Мінкульту про передачу костелу, подав голова фракції “Голос” Григорій Маленко. Правда, вдалося включити це питання в порядок денний лише з третього разу. Але потім депутати різних фракцій були практично одностайні в своєму бажанні піти назустріч проханню громаді римо-католицької церкви в Україні. “Наступного року Україну відвідає Папа Франциск, католицька громада має всі можливості для того, щоб відновити собор і гідно зустріти цей візит!” - запевняв колег Маленко. І колеги підтримали - місто сказало “так” цьому рішенню. Правда, це “так” – поки що лише консультативний голос для Мінкульту, на балансі якого перебуває костел, остаточне рішення прийматимуть там.

Фото: Макс Требухов

А от завершився сесійний день Київради досить ганебно, хоча ганьба відбулася формально поза межами будівлі мерії. Ще на початку пленарного засідання депутат Денис Москаль (голова екологічної комісії) дуже стривожено повідомив, що розгортається нова гаряча точка незаконної забудови. На вулиці Відпочинку, 25 (Святошинський район) вчора забудовник встановив огорожу на місці зеленої зони. "Ми створили тут ландшафтний заказник "Зелена мрія", там ростуть столітні дуби! Але забудовник оскаржив це рішення в ОАСК і починає роботи. А місто чомусь відкликало апеляцію на рішення суду - чому?" - гаряче звертався до колег і міського голови Денис Москаль.

Фактично це означає: якщо нема апеляції, то нема заборони на роботи і забудовник цим користується. Хто і чому відкликав апеляційну заяву - відповіді на це питання на сесії ніхто не почув. Проте точно відомо, що кроки такого рівня клерки КМДА роблять лише за офіційної довіреності від міського голови або секретаря Київради.

На сесії ж Віталій Кличко під камери і запис дав протокольне доручення розібратися в ситуації. "До кінця засідання з'ясуємо", - сказав мер. Засідання закінчилося без з'ясувань. А вже вночі на Відпочинку, 25 були “стінка на стінку” тітушки забудовника і кияни, усе під наглядом поліції. Типові для Києва будівельні "бойові дії".