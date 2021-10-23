У Києві сьогодні розпочався опалювальний сезон

До кінця доби планують підключити близько 9% будинків, які обслуговує “Київтеплоенерго”.

У Києві у суботу, 23 жовтня розпочався опалювальний сезон.

“Місто прийняло рішення про старт опалювального сезону з 23 жовтня, враховуючи прогноз погоди на наступний тиждень. Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче 8 градусів”, – йдеться у повідомленні КМДА.

Сьогодні до кінця доби планують підключити близько 9% будинків, які обслуговує “Київтеплоенерго”.

Заклади соціальної сфери мали змогу підключатися до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва з 1 жовтня. Станом на ранок 23 жовтня тепло вже отримують 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садочків, а також 50,5% (165) лікувальних закладів.

У Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання, зазначили у Київраді.

Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків понад 11 тисяч. Тому для повного підключення системи необхідно 7 днів.

Нагадаємо, на засіданні Ради національної безпеки і оборони 22 жовтня було ухвалене рішення доручити уряду протягом трьох днів розпочати опалювальний сезон.