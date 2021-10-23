Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві сьогодні розпочався опалювальний сезон

До кінця доби планують підключити близько 9% будинків, які обслуговує “Київтеплоенерго”.

У Києві сьогодні розпочався опалювальний сезон

У Києві у суботу, 23 жовтня розпочався опалювальний сезон.

“Місто прийняло рішення про старт опалювального сезону з 23 жовтня, враховуючи прогноз погоди на наступний тиждень. Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче 8 градусів”, – йдеться у повідомленні КМДА.

Сьогодні до кінця доби планують підключити близько 9% будинків, які обслуговує “Київтеплоенерго”.

Заклади соціальної сфери мали змогу підключатися до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва з 1 жовтня. Станом на ранок 23 жовтня тепло вже отримують 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садочків, а також 50,5% (165) лікувальних закладів.

У Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання, зазначили у Київраді.

Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків понад 11 тисяч. Тому для повного підключення системи необхідно 7 днів.

Нагадаємо, на засіданні Ради національної безпеки і оборони 22 жовтня було ухвалене рішення доручити уряду протягом трьох днів розпочати опалювальний сезон.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також