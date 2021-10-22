Міносвіти вирішило відправити більшість навчальних закладів на канікули з 25 жовтня, - Данілов

Міністерство освіти ухвалило рішення про переведення учнів більшості навчальних закладів з понеділка, 25 жовтня, на канікули через поширення COVID-19.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО 22 жовтня.

"Апарат РНБО звертався до Міністерства освіти. Там ухвалено рішення про те, щоб із понеділка (25 жовтня - ред.) переважна більшість усіх вищих навчальних закладів пішла на відпочинок, пішла на канікули. Ми вважаємо, що школярі з понеділка мають бути також відправлені на канікули, можливо, за винятком дітей, які навчаються там із 1 до 4 класу", - цитує Данілова "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що відповідне рішення ухвалюватиме Кабінет міністрів і відповідальні органи.

Як повідомляли, Київська міська комісія ТЕБ та НС вирішила закрити школи в Києві на два тижні. Осінні канікули почнуться вже з суботи, 23 жовтня, а не з понеділка, як планувалося.