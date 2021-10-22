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Секретар РНБО спрогнозував понад тисячу смертей від ковіду щодня

Якщо Україна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".

Секретар РНБО спрогнозував понад тисячу смертей від ковіду щодня
Труну вантажать назад у автомобіль.
Фото: Єлизавета Серватинська

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час піку епідемії коронавірусу в Україні від хвороби можуть вмирати понад тисяча людей щодоби.

Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО 22 жовтня.

"На превеликий жаль, те, що я зараз вам буду казати, буде неприємним, але кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за 1000 осіб. Проблема саме у вакцинації", - цитує Данілова УП.

За словами секретаря РНБО, Україна зараз входить у пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію.

Данілов наголосив, що якщо країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".

Нагадаємо, дві доби поспіль в Україні фіксували рекорд летальних випадків від коронавірусу. Окрім того, останні два дні виявляли найбільшу від початку пандемії кількість випадків COVID-19/

При цьому 21 жовтня в Україні зробили найбільшу кількість щеплень від коронавірусу. За добу зробили 270 тисяч щеплень.

За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 63 003 особи. За прогнозами Київської школи економіки, до кінця року число пов’язаних із ковідом смертей може зрости до 98 тисяч.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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