Секретар РНБО спрогнозував понад тисячу смертей від ковіду щодня

Якщо Україна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час піку епідемії коронавірусу в Україні від хвороби можуть вмирати понад тисяча людей щодоби.

Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО 22 жовтня.

"На превеликий жаль, те, що я зараз вам буду казати, буде неприємним, але кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за 1000 осіб. Проблема саме у вакцинації", - цитує Данілова УП.

За словами секретаря РНБО, Україна зараз входить у пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію.

Данілов наголосив, що якщо країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".

Нагадаємо, дві доби поспіль в Україні фіксували рекорд летальних випадків від коронавірусу. Окрім того, останні два дні виявляли найбільшу від початку пандемії кількість випадків COVID-19/

При цьому 21 жовтня в Україні зробили найбільшу кількість щеплень від коронавірусу. За добу зробили 270 тисяч щеплень.

За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 63 003 особи. За прогнозами Київської школи економіки, до кінця року число пов’язаних із ковідом смертей може зрости до 98 тисяч.