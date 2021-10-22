Вакцинація від ковіду врятувала життя 2500 українців, – Ляшко

Міністр підкреслив, що без щеплень кількість загиблих була б набагато більшою.

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, суто вакцинація від коронавірусу за чотири місяці допомогла врятувати життя 2500 українців, що дорівнює кількості населення цілого міста Батурин. Про це під час години запитань до уряду в парламенті повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Він зазначив, що штам "дельта", який зараз вирує в світі і Україні зокрема, непрогнозований як у поширенні, так і в перебігу хвороби.

"Сьогодні потрібно визнати – запобігти поширенню коронавірусної хвороби по світу не вдалося. SARS-CoV-2 не тільки живе на всіх континентах, він ще й підлаштовується до умов перебування за допомогою мутацій, яких вже зафіксовано 13 000. І ці мутації бувають дуже агресивними, як штам "дельта", який вирує в Україні", – заявив він.

За його словами, кожні 2-3 тижні в Україні кількість нових захворілих подвоюється, а цього тижня цей показник встановив історичний максимум.

"Україна через ковід втратила 62 000 наших громадян. Це наслення Борисполю, Первомайська, Коломиї", – додав Ляшко.

Міністр підкреслив, що без вакцинації ці числа були б ще більшими.

"Без існуючих темпів вакцинації ми б мали б за вчора 745 померлих. Тобто за вчора вакцинація врятувала 171 життя. За позавчора без вакцинації ми мали б 707 померлих", – зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, за вчорашню добу в Україні від ковіду померли 614 осіб, це найбільша добова смертність за весь час пандемії. Все більше областей переходять у червону зону, на черзі, за словами мера столиці Віталія Кличка, і Київ.