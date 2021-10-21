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Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону

Посилення карантину може відбутися вже найближчими днями

Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Фото: facebook/Кличко - мер

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у місті скоро введуть "червоний" рівень епідемічної небезпеки. За його словами, комісія з ТЕБ та НС збереться з цього приводу в п'ятницю, 22 жовтня.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Днями Київ потрапить у «червону» зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку ми потрапимо днями", - сказав Кличко на засіданні Київради в четвер.

Він закликав людей вакцинуватися, бо на сьогодні 98% госпіталізованих і 99% померлих не були щеплені.

Нагадаємо, що зараз в "червоній" зоні знаходиться п'ять регіонів України: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області. З 23 жовтня до них приєднається Сумська область.

Під час весняної хвилі COVID-19 Київ перебував у "червоній" зоні з 23 березня до 1 травня. У зв'язку із цим з 5 квітня до 1 травня громадський транспорт в столиці працював у обмеженому режимі - пасажири могли їздити там тільки за спеціальними перепустками.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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