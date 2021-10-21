Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Компанія "Укрзалізниця" почала відкривати на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. Це робиться у зв'язку з набуттям чинності нових правил перевезень під час карантину.

Про це повідомила пресслужба УЗ в четвер, 21 жовтня.

Пункти експрес-тестування поки що працюють на десяти залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава.

Пасажирам з квитками тест обійдеться в 350 гривень. Агентом залізниці в проведенні експрес-тестування стала "Медична лабораторія CSD", яка запропонувала найвигіднішу вартість послуг.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Пункти безкоштовної вакцинації почали працювати на п'яти залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Відповідно до постанови Кабінет міністрів України №1236 з 21 жовтня 2021 року змінюються правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень.

Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку "Дія"), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.