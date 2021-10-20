Фото: Lb.ua

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Постанови про висновки і пропозиції до проєкту закону про Державний бюджет на 2022 рік. Депутати також розглядають подані фракціями поправки. Підтримані пропозиції спрямують до Кабміну.

Бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проєкту Державного Бюджету Кабміном до другого читання, повідомили в пресслужбі Верховної Ради. Оновлено. Пресслужба Ради повідомляє про прийняття за основу проєкту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (№ 6000). Однак у картці цього документу на сайті парламенту його проходження в першому читанні не зазначено. Депутати голосували за пропозиції бюджетного комітету до проєкту, тож перше читання бюджет ще не ухвалено.

"Сьогодні насправді, наскільки я зрозумів, була велика несподіванка. Тому що сьогодні дійсно збиралися приймати бюджет повністю в першому читанні. Потрібно було 2 голосування. Але ми почали піднімати правки, це побачили інші фракції, захотіли теж, те, що я розумію, вони теж хочуть піднімати свої правки і пропозиції. Поки ми не пройдемо всі правки, ми не можемо в прийняти цілому. Ми повністю в бюджетному процесі. Ми повністю йдемо по поправках, але бюджет не прийнятий в першому читанні", – заявив народний депутат Артур Герасимов ("Євросолідарність").

Голова бюджетного комітету Юрій Арістов у коментарі щодо сьогоднішнього голосування сказав: "Сьогодні у Верховній Раді були представлені висновки та пропозиції Комітету з питань бюджету стосовно проекту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік. Запропонований Комітетом проєкт Постанови прийнято за основу, і завтра роботу над цим документом буде продовжено. Після прийняття Постанови в цілому Кабінет Міністрів розпочне підготовку законопроєкту про Держбюджет до другого читання з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України".

Він додав, що проєкт закону буде ухвалений в першому читанні після розгляду всіх правок і голосування в цілому.

"Верховна Рада сьогодні прийняла за основу підготовлений Комітетом проєкт постанови щодо висновків та пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік. Після цього на голосування стпвляться правки, які були вчасно подані і включені до таблиць, і на яких наполягають депутати. Ми частину цих правок голосували сьогодні, продовжимо голосувати завтра. Я сподіваюсь, що законопроєкт завтра проголосують в цілому. Це означатиме, що Проєкт Закону прийнятий в першому читанні", – заявив Арістов.

За проєкт постанови проголосували 264 депутати, з них 223 – "слуги народу", 2 з "Батьківщини", 12 із "За майбутнє", 16 із "Довіри" і 11 позафракційних.

Фото: Lb.ua

Голова профільного комітету Юрій Арістов зазначив, що до законопроєкту подали 3284 пропозиції, але деякі з них не відповідали вимогам збалансованості.

"За попередньою оцінкою, для урахування поданих пропозицій необхідно 80 трлн гривень. Комітет пропонує врахувати повністю або частково 1501 пропозицію. Зокрема, підтримати щодо уточнення окремих положень законопроєкту з нормами Бюджетного кодексу, збільшення передбачених видатків державного бюджету на заходи боротьби з ковід-19 під час навчального процесу в закладах середньої освіти, придбання обладнання для їдалень харчоблоків закладів загальної середньої освіти, реалізацію державних інвестиційних проєктів, визначивши видатки на рівні поточного року реалізацію загальнодержавної програми "Питна вода України", забезпечення розвитку аеропорту", – перерахував він.

Фото: Lb.ua

Джерелом покриття додаткових видатків пропонується ПДВ з ввезених товарів.

Комітет також пропонує уряду опрацювати підвищення державних соцстандартів в бюджеті до другого читання.

"Комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому проєкт постанови 6000-П щодо висновків і пропозицій до законопроєкту (про бюджет – Ред.). Ухвалення такого рішення дасть можливість Кабінету міністрів підготувати законопроєкт до другого читання з урахуванням бюджетних висновків Верховної Ради. Таким чином остаточне вирішення ключових бюджетних питань на наступний рік відбудеться після подання урядом до Верховної Ради доопрацьованого до другого читання законопроєкту", – підсумував Арістов.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що бюджет на 2022 рік є реальним для виконання і збалансованим. Він уперше розроблявся на основі Бюджетної декларації, він враховує стратегічні напрямки розвитку держави.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За словами міністра, на програму освіти збільшилися на 17 млрд порівняно з минулим роком, а сфера викладачів потребує реформування, зокрема і шляхом фінансування.

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан висловився щодо проєкту бюджету більш критично. Він зазначив, що уряд вперше запровадив Бюджетну декларацію на 3 роки, і цей бюджет мав формуватися відповідно до неї, але зараз видатки для окремих розпорядників не відповідають граничним обсягам. Також палата має й інші зауваження.

"Уряд прогнозує зростання ВВП на 3,8%. За нашою оцінкою, це дещо оптимістично. Динаміка основних показників цього року, тенденції на світових ринках, свідчить, що таке зростання може не відбутися. Зростає ризик недонадходження коштів", – зазначив він.

Фото: Lb.ua

Глава Рахункової палати також додав, що прожитковий мінімум реально зросте лише на 2%. Крім того, палата знайшла додаткові резерви, які не враховані в законопроєкті загалом на 33 млрд гривень.

Він також звернув увагу, що потрібно збільшити видатки на субсидії, бо в разі подальшого зростання цін на газ зросте кількість отримувачів субсидії, а значить – і додаткова потреба в коштах. Також зазначається, що потрібно більше розрахувати видатків для Пенсійного фонду, оскільки він уже має позики.

Крім того, є ризик невчасного залучення позик, врахованих у бюджеті.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"571 млрд грн запозичень повністю підуть на погашення та обслуговування державного боргу. Це третина надходжень, але існує ризик, що заплановані позики не вдастся залучити вчасно. Державний борг має зрости до 3,1 трлн гривень. За рік борг зросте на 178 млрд або 4,3 тис. грн на кожного громадянина. Фактично кожен українець матиме 75 000 боргу, а за його погашення кожен з нас заплатить 14 000 гривень", – зазначив голова Рахункової палати.

Нагадаємо, у вересні в уряді презентували проєкт бюджету на 2022 рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав його "бюджетом модернізації України". Закладено зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення держборгу, зниження інфляції, а також рекордне зростання ВВП близько 4%. Доходи закладені на рівні 1 277,7 трлн гривень. Видатки – 1 465,7 трлн гривень.