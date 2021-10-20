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Леся Забуранна: "В бюджеті-2022 ціна на газ для населення та комунальних установ буде фіксована"

В місцевих бюджетах додатково лишатиметься 4% ПДФО. 

Додаткові надходження від податків для проходження складного опалювального сезону пропонуються залишити у місцевих бюджетах. Про це в кулуарах парламенту заявила Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна.

"На сьогодні лишається близько 60% від податку на доходи фізичних осіб на розвиток місцевих бюджетів, 40 іде в державу. Відповідно до меморандуму, який був підписаний, власне, за ініціативи президента, сьогодні, розуміючи всю складність, розуміючи зростання цін і тарифів, ми додатково спрямовуємо 4% від ПДФО, щоб вони лишалися в місцевих бюджетах, і відповідну частку акцизного податку для вирішення цього питання. При тому фіксуючи ціни на газ для населення і для установ комунальних, державних", – зазначила вона.

Меморандум між Кабінетом Міністрів, НАК "Нафтогаз України", Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, Асоціацією міст України та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад було підписано у вересні. 

Президент Володимир Зеленський ообіцяв, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не будуть збільшуватися, "попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри страшенну ціну більше 1000 доларів за тисячу кубометрів".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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