СБУ відкрила провадження проти "Харківгазу", який напередодні опалювального сезону відключив від газу ціле село (оновлено)

Служба безпеки України досліджує обставини, за яких АТ "Харківгаз" відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією спецслужби, посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів і таким чином підбурювали людей до масових акцій протесту. В результат під приводом ремонтних робіт на початку жовтня без газу залишили ціле село.

Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу - підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.

"Подавати газ до населеного пункту відмовлялися без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір. Тобто, користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище. При цьому керівництво «Харківгазу» заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів", - повідомили в СБУ.

Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в селі відновили.

Таким чином, у співробітників газової компанії вбачають ознаки дій, передбачених ст. 109 Кримінального Кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Досудове розслідування триває.

Оновлено. В АТ "Харківгаз" заявили, що в рамках підготовки газорозподільних мереж області до опалювального сезону, 11 жовтня працівники компанії мали провести ремонтні роботи на газопроводі і газорегуляторному пункті в селі Благодатне..

Втім, невстановлені особи 11 жовтня заблокували роботу фахівців АТ “Харківгаз” та спецтехніку компанії. Тому роботи були призупинені.

16 жовтня «Харківгаз» відновив ремонт на газорозподільних мережах в с. Благодатне. Сам пуск газу мав розпочатись 17 жовтня. Однак 17 жовтня, за інформацією компанії, невідомі особи почали підбурювати споживачів не надавати доступ працівникам газової компанії до домоволодінь. Того ж дня вони пошкодили автотранспорт АТ «Харківгаз» та намагалися пошкодити телефони працівників компанії, на які вони фіксували правопорушення. Представники АТ «Харківгаз» викликали на місце події правоохоронців.

17 жовтня газопостачання с. Благодатне було відновлене. Жодних заяв, крім офіційних звернень в правоохоронні органи щодо протиправних дій невідомих осіб в с. Благодатне, в період 16-17 жовтня АТ “Харківгаз” не робив.

Акціонерне товариство "Харківгаз" на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.

Нагадаємо, в місті Лозова Харківської області без газу залишилися мешканці 16,2 тис. квартир у багатоповерхових житлових будинках після того, як невідомі перекрили газопровід високого тиску.