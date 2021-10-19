У Києві чоловік увірвався до громадської приймальні депутата Київської міської ради і влаштував там погром.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Спецпризначенці, які перебували неподалік від місця події, оперативно затримали чоловіка. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження. Наразі з затриманим спілкуються слідчі та з’ясовують мотиви скоєного.
Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва зазначив, що на місці помічник депутата розповів про обставини події.
"До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти. Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2, які знаходились неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного", - розповів він.
Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, і балончик з фарбою.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У поліції не назвали ім'я депутатки, однак, за даними джерел "Інтерфакс-Україна", йдеться про приймальню депутатки від "Слуги народу" Лілії Пашинної.
Нагадаємо, в березні у Запоріжжі четверо невідомих побили депутата облради.