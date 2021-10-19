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У Києві чоловік з пістолетом влаштував погром у приймальні депутатки міськради

Поліція відкрила справу за статею "хуліганство".

У Києві чоловік увірвався до громадської приймальні депутата Київської міської ради і влаштував там погром.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Спецпризначенці, які перебували неподалік від місця події, оперативно затримали чоловіка. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження. Наразі з затриманим спілкуються слідчі та з’ясовують мотиви скоєного.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва зазначив, що на місці помічник депутата розповів про обставини події.

"До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти. Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2, які знаходились неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного", - розповів він.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, і балончик з фарбою.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У поліції не назвали ім'я депутатки, однак, за даними джерел "Інтерфакс-Україна", йдеться про приймальню депутатки від "Слуги народу" Лілії Пашинної.

Нагадаємо, в березні у Запоріжжі четверо невідомих побили депутата облради.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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