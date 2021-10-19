Епіфаній: Росія не "мати" і навіть не "мачуха" українській церкві

"І чому вони так бунтують зараз? Тому що вони втрачають це історичне коріння".

Митрополит Епіфаній переконаний, що намагання Росії знищити український народ зумовлені тим, що росіяни втрачають історичне коріння.

Про це предстоятель Православної церкви України розповів в інтерв'ю DetectorUA.

"Ми хочемо бути незалежними, ми хочемо бути господарями у своєму домі. Ми не хочемо, щоб цей так званий старший брат задушив нас у своїх люблячих обіймах. Давайте будемо дружити, але на рівних правах", - зазначив глава помічної української церкви.

Митрополит Епіфаній наголосив: немає ні старшого, ні молодшого.

"Є, навпаки, "мати" - тут, а ви - "дочка". Ви - не "мати", ви навіть не "мачуха". Треба розуміти. Ви все перейняли, все забрали, все переписали, все зробили на свій лад. А зараз, коли ми відтворюємо цю об'єктивну історію, ви протидієте, ви намагаєтеся знищити нас як український народ. Ви знищували нас протягом останнього століття. Голодомором не знищили. Робили все, щоб стерти нашу українську ідентичність, але не вийшло... " - сказав він.

Предстоятель ПЦУ заявив, що між дзвіницею Михайлівського золотоверхого собору і Софією Київською є "духовна вісь українського народу".

"Ще називають, що це перший київський кремль, який теж Москва перейняла. Але все звідси, коріння - тут. І чому вони так бунтують зараз? Тому що вони втрачають це історичне коріння. Тут був апостол Андрій Первозванний, тут було хрещення Русі. Зараз вони називають це "єдиною купіллю", але історія тут, коріння тут" - сказав митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, ПЦУ була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року. Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

РПЦ вважає ПЦУ неканонічною.