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У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова

Тіло 46-річного Андрія Павлова виявили у його квартирі.

У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова

Рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова - 46-річного Андрія Павлова - знайдено мертвим у Кривому Розі

Про це повідомляє місцеве видання "Первый городской".

"18 жовтня тіло Андрія Павлова в квартирі загиблого на вулиці Черняховського виявив друг. Про це стало відомо за інформацією від співробітників правоохоронних органів, які зараз перебувають на місці події", - сказано в повідомленні.

Мертвого Андрія Павлова близько 16:30 знайшов його друг. При цьому, за наявною інформацією, ще сьогодні вранці брата покійного мера Кривого Рога бачили живим.

Чи є смерть насильницькою, наразі не повідомляється.

Павлов Андрій Юрійович був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня.

Спочатку поліція розглядала три версії загибелі Констянтина Павлова - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Згодом версію навмисного вбивства або інсценування вбивства правоохоронці відкинули. Тепер розглядаються версії самогубства або доведення до нього.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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