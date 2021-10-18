З 21 жовтня сертифікати про вакцинацію від коронавірусу перевірятимуть за QR-кодом, - Білошицький

З 21 жовтня поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив у ефірі "1+1".

Він пояснив, що Нацполіція спільно з Мінцифри розпочала встановлювати програмне забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або сканування паперового варіанту.

Перевірку проводитимуть з 21 жовтня працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також патрульні у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби - під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків.

Білошицький додав, що в паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково має бути інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

Загалом в Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад. Представники цих бригад проводитимуть роз'яснювальну роботу, а за потреби і складатимуть адміністративні протоколи на порушників карантину.