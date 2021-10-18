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Поліція вилучила майже 200 підроблених COVID-документів за тиждень

Попит на підробки з’являється, бо карантинні обмеження не діють для вакцинованих.

Поліція вилучила майже 200 підроблених COVID-документів за тиждень
Фото: pravda.com.ua

Впродовж минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених COVID-документів.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує пресцентр МВС.

"Оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину, з’являється попит на підроблені COVID-документи. На жаль, не всі розуміють важливість вакцинації та формування колективного імунітету. Врешті для того, аби виключити будь-які зловживання, поліція відстежує та документує усі факти надання послуг з фальшування медичних документів, пов’язаних з COVID-19", - зазначив він.

За словами Клименка, лише минулого тижня правоохоронці провели 35 обшуків. Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів в Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві.

Крім того, вилучено понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та більше 100 ПЛР-тестів, а також заблоковано два телеграм-канали, через які здійснювали замовлення.

Нагадаємо, у більшості областей України діють посилені карантинні обмеження. Вони не стосуються лише тих осіб, які вакциновані або мають чинний негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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