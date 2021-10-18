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​МЗС закликало Росію припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Україна взаємодіє з міжнародними партнерами для відновлення роботи моніторингової місії.

​МЗС закликало Росію припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ на Донбасі
Фото: Крым.Реалии

Міністерство закордонних справ України закликало Російську Федерацію припинити провокації проти міжнародних спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Він назвав дії РФ неприпустимими. 

"Блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку - елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту. Нагадаю, що в вересні РФ закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк», аби унеможливити спостереження і приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії на територію України", - зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу місії ОБСЄ всією територією України для моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку", - заявив Ніколенко.

Він додав, що наразі Україна взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи  моніторингової місії.

Нагадаємо, ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку. 16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували спостерігачів ОБСЄ, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків, затриманого українськими військовими минулого тижня.

На Луганщині місія ОБСЄ продовжує свою роботу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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