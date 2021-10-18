Микільська Слобідка: брудні технології і тітушки проти людей на березі Дніпра

Коли в нас вкрали Крим, я думав що таке просто не може повторитись на території вільної України. Але ситуація в Києві, де війни громади з забудовниками за зелені зони і береги водойм точаться десятиліттями - це приклад тихої окупації, що періодично вибухає черговим скандалом і травмованими киянами.

Громада Микільської Слобідки вже 15 років бореться за берегову зону Лівого берега Дніпра, тут вже цілі покоління виросли на барикадах. Для мене за честь бути частиною такої активної громади. Але попри норми Генерального Плана Києва, щоразу будівельне лоббі знаходить слабкі місця в корумпованій системі і все починається з початку. Зараз протистояння досягло апогею. Проти громади, що захищає свої законні інтереси, право на екологічне довкілля, доступ до водойм і історичну спадщину - забудовник включив всі можливі брудні технології і навіть тітушок та репресивний механізм через правоохоронні органи.

Починаючи від проплаченої реклами замовних сюжетів з дешевих ЗМІ, з маніпулятивною інформацією де під виглядом місцевих мешканців показують акторів та різних “парашутистів” і закінчуючи спробами залякати слідчими діями і повісити свої борги, через неправильно оформлені документи, у більш ніж 30 млн грн - на представників громади та місто. Було навіть замовлено соціологічне дослідження у дослідницької компанії “Ю.С.С.”, що внесена до бази псевдосоціологів і такі відверто замовні матеріали подаються, як думка громади.

Мені ж не одному здається, що все це ми вже десь бачили?

В ЗМІ неодноразово публікувалася реальна інформація про порушення, що були допущені замовником будівельних робіт ТОВ “Нова Слобідка”, ці дані є і у правоохоронців (кримінальне провадження № 12016100040001673 від 06.02.2016 року), у відповідях громаді від КМДА постійно вказуються всі обмеження у використанні ділянок, а також повідомляється про відсутність фундаментальних документів тощо. Забудовник показує документи часів Януковича, автентичність яких не може підтвердити жоден державний орган. Здавалось би, таке неможливо уявити і якщо все законно, то можна отримати нові документи, врахувати всі обмеження і використовувати свою ділянку легально. Але ні, все робиться старими бандитськими методами. Мер Києва Віталій Кличко після жорстокого побиття людей тітушками 8 жовтня висловив офіційну позицію міста, але забудовник продовжує використовувати всі доступні йому методи, щоб зламати громаду і силою звести три багатоповерхівки на березі Дніпра. Джерела з владних кабінетів повідомляють, що забудовник має тісні зв’язки з Офісом Президента, тому веде себе настільки нахабно. Тому, громада анонсувала 18 жовтня о 9:00 акцію протесту на Банковій.

Берег Микільської Слобідки включно з Урочищем Горбачиха мають всі охоронні статуси, що мали б уберегти його від забудови, навіть Комісія Ради Європи висловлює своє занепокоєння відносно забудови охоронних ділянок заплавних лісів Горбачихи. Але зелене узбережжя майже в центрі Києва на стільки ласий шматок, що забудовне лоббі буде робити все можливе, щоб забетонувати русло Дніпра на Лівобережжі і потім по максимуму його забудувати. Мешканцям та екосистемі річки не дають жодного шансу. І це попри декларування Україною проведення заходів протидії зміни клімату, обіцянок висадити мільярд дерев і захист історичної спадщини через рішення РНБО.

Виправити ситуацію може лише політична воля. Адже, зі сторони АТ Ощадбанк вже блокується прийняте Київрадою рішення про викуп під парк майже 6 Га на березі Дніпра, які входять в межі пам‘ятки Історичний ландшафт київських гір і долини р. Дніпра. Така ж доля може спіткати і проект рішення про викуп приватної ділянки по вул. Микільсько-Слобідській 7-9, щодо якої зараз виник серйозний соціальний конфлікт. Саботування вирішення конфлікту у найвищих владних кабінетах змушує громаду виходити на вулицю. Барикада на Микільській Слобідці продовжує стояти вже 77 днів і люди настроєні стояти до кінця. Рішення громади одностайне і логічне: жодного будівництва в супереч містобудівній документації і порушення норм Водного та Земельного Кодексів. Хтось має в решті решт зупинити цю повзучу окупацію берегів Дніпра.

Тут вже створена перша черга парку Микільська Слобідка, але забудовників це не зупиняє, їх бульдозери руйнують все на своєму шляху, а злочин прикривають спецпризначенці у формі та Управління поліції в Дніпровському районі Києва.

Лише створення Національного Парку Дніпровські острови - може врятувати від тотальної забудови острови та береги Дніпра у Києві. Лише так, 15-ти річний конфлікт, який породив ще О.Омельченко, може закінчитись. Інакше, репресії по відношенню до представників громади будуть продовжуватись і тінь буде лягати на керівництво країни.