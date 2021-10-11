Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички
Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички
Під будинками Зеленського і Порошенка тривають акції протесту
Під будинками Зеленського і Порошенка тривають акції протесту
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)
Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
ГоловнаБлогиБлог Лизы Никоновой

Криптоконференция «Деньги Будущего»: как это было и почему криптаны любят Винницу

25 сентября в Виннице состоялась третья международная криптоконференция «Деньги Будущего». Для меня лично это вторая конференция в Виннице и третий визит в этот удивительный город, до которого ехать чуть дольше, чем до станции метро «Бориспольская». Как и зачем это было, почему мы ездим в Винницу, станет ли Винница криптостолицей Украины — делюсь своим мнением и комментариями коллег по комьюнити.

Немного о тексте. Я выбрала трех специалистов в разных направлениях, чтобы получить разноплановые мнения. И в этот раз я не буду разбивать комментарии по блокам, а дам их без изменений — в виде прямой речи, чтобы повествование оставалось в эмоциональном фоне комментатора, а не моем. А в моем эмоциональном фоне будет финал.

Дисклеймер. Я брала комментарии у людей, а не у компаний, которые они представляют.

Владислав Куренной, Institutional Manager, Huobi Global

— Конференция прошла замечательно, даже лучше, чем ожидалось. Если изначально были ожидания, что конференция в Виннице — это как репетиция к большим киевским, то думаю, многие были приятно удивлены «качеством» аудитории на мероприятии.

Конечно же, все соскучились за оффлайн-мероприятиями, но многие представители комьюнити не теряли время зря и за это время изучали, участвовали и даже создавали новые проекты в криптотусовке. В целом, я могу отметить, что люди стали более грамотными за последние 1,5 года. Стало меньше базовых вопросов и больше конкретных — по делу.

Удивило качество и подход некоторых спикеров к их выступлениям, были очень глубокие доклады по интересным тематикам, в частности, DeFi (децентрализованным финансам).

Локальное винницкое комьюнити также положительно зарекомендовало себя: не в каждом большом городе оно в целом существует, а в Виннице есть как разработчики, так и продуктовые команды.

Участники из Киева и других городов ехали в первую очередь, как мне показалось, «показать себя» и познакомиться с местным комьюнити, расширить связи. Интересно было также то, что многие прилетели из-за границы или приехали из других больших городов Украины. Скорее всего, в поиске более дешевых и при этом качественных подрядчиков.

Украина или выходцы из Украины всегда играли, играют и будут играть значительную роль в развитии децентрализованных технологий. Тут есть замечательная техническая база, интеллектуальные ресурсы, жажда свободы и равенства. Именно поэтому в нашей стране есть представители самых разных направлений криптоэкономики — от майнеров и разработчиков до DeFi- и GameFi-специалистов, которые участвуют в создании глобальных проектов. Открытым остается только вопрос, насколько правительство принятием законодательства и регулированием ускорит либо замедлит эти процессы, но остановить их (процессы) уже точно никто не сможет.

Анастасия Думанская, бизнес-леди в крипте и не только

— Конфа в Виннице — это яркие эмоции и крутая энергетика знаний и экспертизы. Конечно, мне не удалось посетить все выступления, но я постаралась не пропустить самые интересные для меня, например, дискуссию о новом законе. Спикеры рассказали много интересного. Да, можно было и проще было бы прочитать их мнения в постах или блогах, но живое общение все-таки бесценно. Признаюсь честно, некоторые темы мне были непонятны, но я старалась уловить смысл. Даже сходила на поток для профессионалов, но там, правда, все было очень сложно.

Главная польза от посещения конференции для меня — получить понимание людей, которые занимаются конкретно этой сферой. Мне было очень интересно изучить психотип, собрать портрет криптана — человека, который развивается и развивает криптоиндустрию.

Проводить конференции в Виннице — хорошая идея. Напоминает выездные тренинги или семинары, когда люди готовы ехать из столицы в регионы, чтобы окунуться в атмосферу, посвятить мероприятию все время, не отвлекаясь на встречи, не выбирая, на какие выступления заехать, а какие можно пропустить. Я бы сказала, что это особое времяпрепровождение: как на тусовку пойти. Только кто-то идет на тусовку в клуб, а кто-то — на криптоконференцию.

Я отметила, что очень многие приехали понетворкиться. В принципе, часть людей пришла за наработкой новых контактов, а часть — это было собрание классных знакомых, которые друг друга давно не видели. Всем было любопытно поболтать, потусоваться, познакомиться с новыми партнерами и проектами. Из того, что я наблюдала, это было не столько про новые контакты, сколько про провести время с комьюнити, поделиться какими-то рабочими вещами, мнениями, обсудить тенденции, узнать, что у кого нового.

Конференция прошла динамично. Я была на многих конференциях, выставках, форумах. Считаю удачным решением, что это мероприятие однодневное, его не растянули на 2-3 дня. Да, получилось насыщенно, много информации, но никто не устал и не рассредоточился. Мне понравилось.

Людмила Кукуету, представитель криптокошелька Trustee

— Международную конференцию «Деньги Будущего» мы проводим в Виннице уже третий раз, и нам очень приятно, что в комьюнити Винницу называют криптостолицей Украины.

Основная ценность ивента — гости, поэтому мы обеспечили каждому контент по интересу. Лекции проходили в двух залах: массадопшн (тематика общего направления) и для профессионалов (узкопрофильные темы).

Спикерами выступили ведущие специалисты в разных областях, а одной из центральных тем обсуждения стал Закон Украины «О виртуальных активах». О будущем вето тогда еще никто не знал.

В программу мы включили экскурсии: посещение музея — усадьбы известного хирурга Пирогова, знакомство с городом в поездке на двухэтажном туристическом автобусе и прогулку на катере «Шхуна Hodler-а».

Событие переросло в масштабный нетворкинг, объединяющий людей, заряженных энтузиазмом и общей целью стать участниками глобальных трансформационных процессов.

Главный смысл ивента в том, что стремление криптосообщества объединяться, учиться, делиться идеями и ресурсами, вставать рано после афтепати для строительства «дивного нового мира» побеждает любые преграды. Это вдохновляет. Ждем “Money of the Future” — 2022.

Как итог: мое мнение

Так получилось, что конференция проходила накануне моего личного «праздника» — четвертой годовщины моего «захода» в криптоиндустрию. За 4 года у меня сложилось собственное видение конференций, я участвовала в организации нескольких ивентов, и у меня свой особый подход к их анализу и посещению. Скорее всего, не особый, но мне нравится так думать. Суть в том, что я почти никогда не хожу слушать выступления спикеров и панельные дискуссии, а к сценам подхожу, чтобы посмотреть, сколько народу слушает или найти кого-то конкретного. Больше времени я провожу в зонах нетворкинга, разговаривая с давними друзьями и заводя новые знакомства.

В этот раз первоначальной целью поездки была конкретная причина: я была пиар-партнером генерального спонсора — криптообменника Crybex. То есть немного посмотрела на ивент с точки зрения организации. Это всегда трудно, криптосообщество — одна из самых сложных и требовательных аудиторий.

В этом году я смело отвечаю рост качества украинского криптокомьюнити — это все больше люди, с которыми хочется работать и которых хочется слушать, и все меньше случайные гости и городские сумасшедшие. Если честно, я не могу даже придумать направление индустрии, представителя которой не было на ивенте.

Моя молодая команда положительно отметила прием гостей, нетворкинг, профессиональных спикеров, внимательную аудиторию и драйвовое настроение, которое держалось весь день. Так получилось, что мы пробыли в Виннице с пятницы по понедельник, то есть почти трое суток, которые пролетели, как одни.

«Деньги Будущего»-2021 — это интенсив с интерактивом, конференция, где мы все вспомнили, что такое оффлайн-ивенты, чем мы сильны, как мы вместе стремимся к свободе и независимости. Так победим! Благодарю команду организаторов за отличный старт криптосезона — 2021/2022!

Лиза Никонова Лиза Никонова , автор статей на криптотематику
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також