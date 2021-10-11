Криптоконференция «Деньги Будущего»: как это было и почему криптаны любят Винницу

Немного о тексте. Я выбрала трех специалистов в разных направлениях, чтобы получить разноплановые мнения. И в этот раз я не буду разбивать комментарии по блокам, а дам их без изменений — в виде прямой речи, чтобы повествование оставалось в эмоциональном фоне комментатора, а не моем. А в моем эмоциональном фоне будет финал.

25 сентября в Виннице состоялась третья международная криптоконференция «Деньги Будущего». Для меня лично это вторая конференция в Виннице и третий визит в этот удивительный город, до которого ехать чуть дольше, чем до станции метро «Бориспольская». Как и зачем это было, почему мы ездим в Винницу, станет ли Винница криптостолицей Украины — делюсь своим мнением и комментариями коллег по комьюнити.

Дисклеймер. Я брала комментарии у людей, а не у компаний, которые они представляют.

Владислав Куренной, Institutional Manager, Huobi Global

— Конференция прошла замечательно, даже лучше, чем ожидалось. Если изначально были ожидания, что конференция в Виннице — это как репетиция к большим киевским, то думаю, многие были приятно удивлены «качеством» аудитории на мероприятии.

Конечно же, все соскучились за оффлайн-мероприятиями, но многие представители комьюнити не теряли время зря и за это время изучали, участвовали и даже создавали новые проекты в криптотусовке. В целом, я могу отметить, что люди стали более грамотными за последние 1,5 года. Стало меньше базовых вопросов и больше конкретных — по делу.

Удивило качество и подход некоторых спикеров к их выступлениям, были очень глубокие доклады по интересным тематикам, в частности, DeFi (децентрализованным финансам).

Локальное винницкое комьюнити также положительно зарекомендовало себя: не в каждом большом городе оно в целом существует, а в Виннице есть как разработчики, так и продуктовые команды.

Участники из Киева и других городов ехали в первую очередь, как мне показалось, «показать себя» и познакомиться с местным комьюнити, расширить связи. Интересно было также то, что многие прилетели из-за границы или приехали из других больших городов Украины. Скорее всего, в поиске более дешевых и при этом качественных подрядчиков.

Украина или выходцы из Украины всегда играли, играют и будут играть значительную роль в развитии децентрализованных технологий. Тут есть замечательная техническая база, интеллектуальные ресурсы, жажда свободы и равенства. Именно поэтому в нашей стране есть представители самых разных направлений криптоэкономики — от майнеров и разработчиков до DeFi- и GameFi-специалистов, которые участвуют в создании глобальных проектов. Открытым остается только вопрос, насколько правительство принятием законодательства и регулированием ускорит либо замедлит эти процессы, но остановить их (процессы) уже точно никто не сможет.

Анастасия Думанская, бизнес-леди в крипте и не только

— Конфа в Виннице — это яркие эмоции и крутая энергетика знаний и экспертизы. Конечно, мне не удалось посетить все выступления, но я постаралась не пропустить самые интересные для меня, например, дискуссию о новом законе. Спикеры рассказали много интересного. Да, можно было и проще было бы прочитать их мнения в постах или блогах, но живое общение все-таки бесценно. Признаюсь честно, некоторые темы мне были непонятны, но я старалась уловить смысл. Даже сходила на поток для профессионалов, но там, правда, все было очень сложно.

Главная польза от посещения конференции для меня — получить понимание людей, которые занимаются конкретно этой сферой. Мне было очень интересно изучить психотип, собрать портрет криптана — человека, который развивается и развивает криптоиндустрию.

Проводить конференции в Виннице — хорошая идея. Напоминает выездные тренинги или семинары, когда люди готовы ехать из столицы в регионы, чтобы окунуться в атмосферу, посвятить мероприятию все время, не отвлекаясь на встречи, не выбирая, на какие выступления заехать, а какие можно пропустить. Я бы сказала, что это особое времяпрепровождение: как на тусовку пойти. Только кто-то идет на тусовку в клуб, а кто-то — на криптоконференцию.

Я отметила, что очень многие приехали понетворкиться. В принципе, часть людей пришла за наработкой новых контактов, а часть — это было собрание классных знакомых, которые друг друга давно не видели. Всем было любопытно поболтать, потусоваться, познакомиться с новыми партнерами и проектами. Из того, что я наблюдала, это было не столько про новые контакты, сколько про провести время с комьюнити, поделиться какими-то рабочими вещами, мнениями, обсудить тенденции, узнать, что у кого нового.

Конференция прошла динамично. Я была на многих конференциях, выставках, форумах. Считаю удачным решением, что это мероприятие однодневное, его не растянули на 2-3 дня. Да, получилось насыщенно, много информации, но никто не устал и не рассредоточился. Мне понравилось.

Людмила Кукуету, представитель криптокошелька Trustee

— Международную конференцию «Деньги Будущего» мы проводим в Виннице уже третий раз, и нам очень приятно, что в комьюнити Винницу называют криптостолицей Украины.

Основная ценность ивента — гости, поэтому мы обеспечили каждому контент по интересу. Лекции проходили в двух залах: массадопшн (тематика общего направления) и для профессионалов (узкопрофильные темы).

Спикерами выступили ведущие специалисты в разных областях, а одной из центральных тем обсуждения стал Закон Украины «О виртуальных активах». О будущем вето тогда еще никто не знал.

В программу мы включили экскурсии: посещение музея — усадьбы известного хирурга Пирогова, знакомство с городом в поездке на двухэтажном туристическом автобусе и прогулку на катере «Шхуна Hodler-а».

Событие переросло в масштабный нетворкинг, объединяющий людей, заряженных энтузиазмом и общей целью стать участниками глобальных трансформационных процессов.

Главный смысл ивента в том, что стремление криптосообщества объединяться, учиться, делиться идеями и ресурсами, вставать рано после афтепати для строительства «дивного нового мира» побеждает любые преграды. Это вдохновляет. Ждем “Money of the Future” — 2022.

Как итог: мое мнение

Так получилось, что конференция проходила накануне моего личного «праздника» — четвертой годовщины моего «захода» в криптоиндустрию. За 4 года у меня сложилось собственное видение конференций, я участвовала в организации нескольких ивентов, и у меня свой особый подход к их анализу и посещению. Скорее всего, не особый, но мне нравится так думать. Суть в том, что я почти никогда не хожу слушать выступления спикеров и панельные дискуссии, а к сценам подхожу, чтобы посмотреть, сколько народу слушает или найти кого-то конкретного. Больше времени я провожу в зонах нетворкинга, разговаривая с давними друзьями и заводя новые знакомства.

В этот раз первоначальной целью поездки была конкретная причина: я была пиар-партнером генерального спонсора — криптообменника Crybex. То есть немного посмотрела на ивент с точки зрения организации. Это всегда трудно, криптосообщество — одна из самых сложных и требовательных аудиторий.

В этом году я смело отвечаю рост качества украинского криптокомьюнити — это все больше люди, с которыми хочется работать и которых хочется слушать, и все меньше случайные гости и городские сумасшедшие. Если честно, я не могу даже придумать направление индустрии, представителя которой не было на ивенте.

Моя молодая команда положительно отметила прием гостей, нетворкинг, профессиональных спикеров, внимательную аудиторию и драйвовое настроение, которое держалось весь день. Так получилось, что мы пробыли в Виннице с пятницы по понедельник, то есть почти трое суток, которые пролетели, как одни.

«Деньги Будущего»-2021 — это интенсив с интерактивом, конференция, где мы все вспомнили, что такое оффлайн-ивенты, чем мы сильны, как мы вместе стремимся к свободе и независимости. Так победим! Благодарю команду организаторов за отличный старт криптосезона — 2021/2022!