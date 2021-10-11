Чи вистачить в Україні газу на опалювальний сезон?

Чи все гаразд з розрахунками уряду щодо обсягів блакитного палива? Мова про фізичну кількість газу, з яким країна має пройти 4 квартал 2021 і 1 квартал 2022 року . В Інтернеті мало оглядів на цю тему, тож розбираємося.

Фото: tvoemisto.tv

Скільки споживаємо?

То скільки нам потрібно газу для того, щоби пройти зиму, нехай навіть теплу? Для цього зазвичай послуговуються даними за три останні місяці минулого і перші три місяці поточного років.

Читаємо попередні звіти НКРЕКП і знаходимо такі цифри: IV квартал 2020 року – 9,8 млрд м3; I квартал 2021 року – 12.1 млрд м3. Тобто, для того, щоб пройти зиму за орієнтирами попереднього року, нам потрібно 21,9 млрд м3. А якщо тепліша зима? То ось вам цифри сезону 2019/2020: IV квартал 2019 року – 9,0 млрд м3; I квартал 2020 року – 10,9 млрд м3 або разом 19,9 млрд м3.

Для зручності, цифру в 21 млрд.м3 рекомендую взяти за основу розрахунків на 2021/2022 рік

Скільки газу маємо у сховищах?

Україні поталанило багато в чому. І в тому, що газ ми маємо можливість зберігати в підземних сховищах газу, бо не кожна країна Європи їх має. З квітня по вересень туди закачується газ, для того, щоби упродовж опалювального сезону його відкачувати і подавати споживачам від населення до бізнесу.

Укртрансгаз звітує, що станом на 01.10.2021 року там зберігалося 18,7 млрд м3 газу. Здається, цифра близька до необхідних 21 млрд.м3 на сезон.

Але ж ми видобуваємо і власний газ, окрім того, що в сховищах?

Так, справді, у нас доволі пристойний видобуток власного газу.

За даними НКРЕКП: у IV кварталі 2020 році видобуток державних компаній 3,32 млрд м3 + видобуток приватних компаній 1,42 млрд м3 або всього 4,7 млрд м3; I квартал 2020 видобуток державних компаній 3,2 млрд м3 + 1,4 видобуток приватних компаній або всього 4,6 млрд м3.

Всього за опалювальний сезон (за аналогією з 2019/2021) в Україні, додатково до газу в сховищах, ми можемо розраховувати на 9,3 млрд м3.

То хіба є проблема, коли у нас так багато газу?

Якщо у нас у сховищах 18,7 млрд м3 газу, та ще 9,3 млрд м3 видобуток, то здавалось би немає проблем з проходженням сезону, за який країна споживає 21 млрд м3.

То де проблема з кількістю газу?

Проте, у кожній справі, як то кажуть, є нюанси і в наших обрахунках також. На жаль, зазвичай рахуючи млрд м3 видобутку забувають два важливі моменти.

Момент перший. З 18,7 млрд м3 газу у сховищах є 4,7 млрд м3 газу так званого активного довгострокового зберігання. Його відкачувати не можна, тож слід відняти цей об’єм від загальної цифри блакитного палива, котре може бути «піднято» для потреб держави. Так що у сховищах для використання у нас реально 14 млрд м3.

Момент другий. З 14 млрд м3 газу у сховищах і 9,3 млрд м3 котрий буде видобуто за IV квартал 2021 і I квартал 2022, приватним власникам, а не державі, належить 3,6 млрд м3 + 2,8 млрд м3 = разом 6,4 млрд.

Ще раз. Держава в особі Нафтогазу розпоряджається/має вплив/ може подати по фіксованій ціні населенню/бюджету/промисловості блакитне паливо лише в об’ємі 10,4 млрд м3 зі сховищ і 6,5 млрд м3 з майбутнього видобутку (Укргазвидобуванням + Чорномонафтогаз).

Одним реченням, в розпорядженні уряду на опалювальний сезон 2021/2022 – 16,9 млрд м3 газу.

На решту газу, і у сховищах і видобутий, приватні власники можуть виставити ціну як на єврохабі, приміром у 35 тис. грн. за 1000 м3 і вище. Зрештою, дехто з приватників видобував цей газ для себе, а решта - щоб продати з максимальним зиском.

Замість висновку

Звісно, держава страхується. І виділені 51.2 млрд грн. для закупівлі газу – один з таких кроків. Тому, навіть закупівля у 2 млрд м3 блакитного палива може істотно покращити ситуацію. Будемо стежити за офіційними повідомленнями, чекаємо на ціна/об’єм. От тільки вгадайте країну в якої ми це паливо закуплятимемо.

Зрештою цей крок держави точно не покриє різниці між нестачею газу, що належить Нафтогазу і потребам за опалювальний сезон.

А тому, бізнесу слід готуватися далі до того, що ціни на газ для них ростимуть. Нагадую, що 7999 грн., 7420 грн за 1000м3 – це «соціальні ціни» на блакитне паливо для населення і, відповідно для ТЕЦ, 13650 грн. за 1000 м3 – «соціальна ціна» для організацій з бюджету, а решту – просимо платити за правилами ринку.

Тому газу вистачить, але по соціальних цінах не для всіх. Буде, але дорого.