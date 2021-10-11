Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ

Закарпатська обласна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію техногенного характеру через брак газу для бюджетних установ.

Про це сказано на сайті обласної державної адміністрації.

У кінці вересня в Києві було підписано меморандум, що гарантує бюджетним установам газ за ціною 16,39 грн за 1 кубометр. Але він не вирішує проблем бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення.

"А оскільки майже всі заклади області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами [за ринковими цінами]. Комісія прийняла рішення вважати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, надзвичайною та класифікувати її як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня", - повідомила ОДА.

Область вважає, що виходом із ситуації може стати запровадження гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій області на опалювальний період 2021-2022 років.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко на минулому тижні попередив, що опалювальний сезон буде складним. За його словами, українські ТЕЦ, які працюють на газу, значно скоротили виробництво електроенергії через рекордні ціни на паливо. Держава сподівається замінити втрачені потужності за рахунок атомної генерації.