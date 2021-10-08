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Річна інфляція в Україні вперше за три роки сягнула 11%

Після осіннього піку темпи інфляції почнуть сповільнюватися.

Річна інфляція в Україні вперше за три роки сягнула 11%
Фото: EPA/UPG

Рівень інфляції в Україні у вересні 2021 року прискорився до 11,0% в річному вимірі. Це найвищий показник з травня 2018 року.

Про це йдеться в даних Держстату, оприлюднених у п'ятницю.

Порівняно з серпнем 2021 року на споживчому ринку зафіксували збільшення цін на 1,2%. Протягом минулого місяця на 13,6% подорожчали яйця, на 8,2% - взуття, на 7,6% - одяг. Значно збільшилась вартість послуг освіти - аж на 13,2%.

З початку 2021 року інфляція становила 9,0%.

Нагадаємо, що Національний банк ще кілька місяців тому попереджав, що на кінець третього кварталу інфляція в Україні вийде на рівень 11%. За очікуваннями НБУ, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

У наступному році зниження темпів інфляції триватиме - вона поступово має повернутися до цілі 5%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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