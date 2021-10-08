На трасі Дніпро-Решетилівка стартувало зведення унікальної естакади

В ході будівництва естакади через річку Оріль, яка стане частиною траси Н-31 Дніпро-Решетилівка, мостобудівники застосували унікальні для України інженерні рішення. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Зараз бетонуємо опори. Їх буде десять. Згодом на них насувним способом влаштуємо залізобетонну конструкцію довжиною майже 600 м. Такий досвід буде першим для України», - зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев, додавши, що всі елементи полотна шляхопроводу виготовлять на місці.

На місці майбутньої естакади тривають підготовчі роботи: монтується козловий кран, за допомогою якого насуватимуть 600-метрову конструкцію.

Трасу Н-31 створюють у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». В даний момент дорожники працюють цілодобово, укладаючи останні 29,5 км дороги та зводячи штучні споруди за мостом через канал Дніпро-Донбас, розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«У регіоні втілюють наймасштабніший дорожній проєкт. Будують сучасну трасу у київському напрямку. Нову магістраль Н-31 зводять в обхід сіл Дніпровського району. Нині за каналом Дніпро-Донбас прокладають автошлях та одночасно зводять мости і тунелі», - заявив Резніченко.

Загалом на ділянці за каналом планується створити понад 50 штучних споруд. Роботи ведуться на трьох малих й великих мостах, проєктом також передбачене будівництво тунелів для проїзду сільгосптехніки та вільного проходу тварин.

Траса Н-31 будується з нуля у Дніпропетровській і Полтавській областях. Її загальна протяжність становитиме 138,4 км. Відрізок на території Дніпропетровської області матиме протяжність 59 км, з яких вже готові 28,6 км.

У Полтавській області будуються ще 79 км Н-31, причому полтавська ділянка траси буде повністю бетонною, що зробить її першим українським бетонним автобаном, оскільки траса проходить поза населеними пунктами.

Як раніше заявив Президент Володимир Зеленський, усього у рамках програми «Велике будівництво» цьогоріч у Дніпропетровській області планують відремонтувати 387 км автошляхів.