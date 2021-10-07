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Транзит газу через ГТС України за 9 місяців знизився на 17,2%

"ОГТСУ пропонує майже 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей, однак "Газпром" не зацікавлений у збільшенні постачань.

Транзит газу через ГТС України за 9 місяців знизився на 17,2%
Фото: inewp.com

Транзит природного газу через газотранспортну систему України у січні-вересні 2021 року становить 32,7 млрд куб. м, що на 17,2% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (39,5 млрд куб. м).

Про це свідчать дані ТОВ "Оператор ГТС України", передає "Інтерфакс".

Зокрема, в західному напрямку транзитом поставлено 29,999 млрд куб. м газу (Словаччина - 20,314 млрд куб. м, Угорщина - 6,799 млрд куб. м, Польща - 2,886 млрд куб. м); у південному - 2,666 млрд куб. м (Молдова - 2,272 млрд куб. м, Румунія - 0,394 млрд куб. м).

У вересні транзит становить 3,257 млрд куб. м або 108,6 млн куб. м/добу. У напрямку Словаччини він становить 1,989 млрд куб. м, Угорщини - 0,742 млрд куб. м, Польщі - 0,332 млрд куб. м, Молдови - 0,194 млрд куб. м.

"ОГТСУ пропонує майже 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, однак результати аукціонів демонструють, що "Газпром" не зацікавлений у збільшенні постачань. На вересень і жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті", - зазначив голова оператора Сергій Макогон.

За його словами, ОГТСУ залишається надійним партнером для ЄС, і протягом всього газового року 2021/2022 пропонуватиме необхідні потужності для транзиту.

"Однак зазначу: наша ГТС використовується менше ніж на третину від загальної транзитної потужності у 146 млрд куб. м у рік. Ці незадіяні потужності вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2" і можуть бути використані для збільшення постачань газу до ЄС", - додав Макогон.

Нагадаємо, транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту на поточний рік становить 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн куб. м.

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 рр. діє нова обов'язкова "бронь" для "Газпрому": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.

Раніше Україна попросила підтримки НАТО у збереженні 45 млрд кубометрів транзиту газу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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