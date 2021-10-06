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Ціни на газ у Європі наблизилися до $2 тис. за куб

На відкритті торгів 6 жовтня газ коштував близько 1550 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі наблизилися до $2 тис. за куб
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та наблизились до позначки 2 000 доларів за тисячу кубометрів.

Так, ціни листопадових ф'ючерсів на газ на хабі TTF в Нідерландах сьогодні зросли на 38% і становлять 159,88 євро за мегават-годину, або 1950 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

На відкритті торгів 6 жовтня газ коштував близько 1550 доларів за тисячу кубометрів.

Учора біржова ціна на газ у Європі оновила історичний максимум і перевищила 1 400 доларів за тисячу кубометрів.

Франція, Іспанія, Греція, Чехія та Румунія опублікували спільну заяву, в якій закликали розслідувати стрибок цін на газ. У документі зазначається, що стрибок цін на газ у Європі може не тільки вдарити по гаманцях звичайних людей, але й стимулювати інфляцію та підірвати економічне відновлення після коронакризи.

Котирування на газ в Європі останнім часом нерозривно пов'язані з цінами на акції "Газпрому".

На тлі рекордного подорожчання газу акції російської компанії тільки з початку місяця подорожчали на 10%.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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