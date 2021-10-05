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Столична влада підготувала план утилізації ртутних відходів заводу "Радикал" в рамках держпрограми

На заводі близько 200 тис. тонн залишків хімічних речовин, які є небезпечними для людей.

Столична влада підготувала план утилізації ртутних відходів заводу "Радикал" в рамках держпрограми
Фото: Макс Левин

Міська влада Києва разом з іноземними фахівцями напрацювала пропозиції для вирішення проблеми утилізації небезпечних відходів на заводі «Радикал» у рамках відповідної державної програми. Про це повідомили на брифінгу КМДА.

Для утилізації 200 тис тонн небезпечних відходів, які є загрозою загальнонаціонального масштабу, пропонують 10-и кілометрову зону безумовного відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

«Міська влада звернулася до Уряду задля спільного вирішення утилізації  ртуті, і ми отримали відповідь, яка дозволяє нам рухатися далі. На нинішньому етапі є доручення прем’єр-міністра щодо створення державної програми переробки небезпечних відходів у зоні відчуження та безумовного відселення людей. Йдеться не просто про вивезення та складування, а про забезпечення належної переробки всіх залишків відходів 4-го класу, тобто цивілізований підхід без шкоди для Чорнобильської зони відчуження. Місто має технічне рішення, що вже напрацьовано та базується на міжнародному фактичному досвіді, і ми готові до активної роботи», – наголосив заступник Кличка Петро Пантелеєв.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук зазначив, що на заводі близько 200 тис. тонн залишків хімічних речовин, які є небезпечними для людей. 

«У 1994 році підприємство було приватизоване. Його зупинили з грубим порушенням вимог законодавства - залишки хімічних речовин не вивезли. На сьогодні обсяг ртутьвмісних відходів становить близько 200 тис. тонн. Пари ртуті дуже отруйні і здатні завдати серйозної шкоди здоров’ю людей», – сказав Роман Ткачук.

Він зазначив, що з 2012 до 2015 року влада Києва вже забезпечила знешкодження 4,4 тонн відходів. І передбачила кошти на повне очищення території заводу, проте Антимонопольний комітет заблокував це рішення, тому почали шукати інший спосіб вирішення проблеми.

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