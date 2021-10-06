Закон про віртуальні активи не забезпечує прозорих умов для учасників ринку та інвесторів, – Зеленський про ветований документ

Президент України Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і Національного банку України, щоб не створювати новий орган центральної виконавчої влади.

Про це йдеться у пропозиціях глави держави до ветованого ним закону про віртуальні активи. Документ з пропозиціями є в розпорядженні LB.ua.

Зеленський вважає, що ухвалений парламентом закон не може бути підписаний з кількох причин. Зокрема, закон пропонує здійснювати державне регулювання ринку віртуальних активів різними державними органами залежно від виду віртуальних активів, у тому числі шляхом створення нового центрального органу виконавчої влади.

"Водночас світовий досвід свідчить про те, що регулювання діяльності з організації торгівлі, обміну та зберігання віртуальних активів, які призначені для інвестування, збереження вартості, використання у платіжних або інвестиційних цілях, здійснюється регуляторами фінансових ринків", – йдеться в обґрунтуванні.

Як приклад наведено те, що певні види віртуальних активів за своєю економічною сутністю містять ознаки, характерні для фінансових інструментів, регулювання процедур емісії таких видів віртуальних активів має здійснюватися регуляторами фінансових ринків, оскільки ця функція є притаманною саме для них. Тому, щоб уникнути створення нового центрального органу виконавчої влади, який потребуватиме значних видатків з бюджету, функції регулювання діяльності із залучення коштів та здійснення інвестицій пропонується покласти на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та на НБУ.

"Положення Закону не створюють завершених правових механізмів, необхідних для його реалізації, та не відповідають конституційним вимогам щодо правової визначеності як складової принципу верховенства права, а також не забезпечують зрозумілих та прозорих умов для учасників ринку віртуальних активів та інвесторів, що не сприятиме належному забезпеченню їх прав", – зазначається також у президентських зауваженнях.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про віртуальні активи" 8 вересня. Метою закону є комплексне регулювання відносин, що виникають щодо створення, випуску в обіг та обігу віртуальних активів, а також забезпечення законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку таких активів.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков вважає, що цей закон стане драйвером економіки.