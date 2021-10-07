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"Укрзалізниця" зібралась за п'ять років купити тисячу пасажирських вагонів

Поки що законтрактовано тільки 10% з них.

"Укрзалізниця" зібралась за п'ять років купити тисячу пасажирських вагонів
Фото: Александр Рудоманов

АТ "Укрзалізниця" планує за п'ять років купити тисячу пасажирських вагонів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна" сказав в.о. члена правління "УЗ" Олександр Перцовський.

"Наші амбіції з 2021 року по 2026 рік - відійти від вимушеної експлуатації вагонів, які старші за 28 років. Зараз у нас в парку 2400 пасажирських вагонів, і 1500 - старіші цього граничного терміну. Щоб позбутися від цієї давнини, плануємо за ці п'ять років закупити до 1000 нових вагонів, інші - капітально відреставрувати власними силами. Так що в 2022 році в цьому плані продовжуємо реалізацію програми із закупівлі", - сказав Перцовський.

У червні 2021 року "Укрзалізниця" підписала перший контракт на 100 вагонів з Крюківським вагонобудівним заводом.

"Ми розраховуємо, що аналогічну кількість нових вагонів буде законтрактовано і в 2022 році. Їх поставка очікується в другій половині 2022 року, частково в 2023 році. Таким чином, ми продовжимо, як мінімум, утримувати парк в поточних його обсягах робочого складу. Звичайно, ще рано говорити при таких цифрах поновлення про будь-яке зростання, тому що у нас з кожним роком приблизно еквівалентну кількість вагонів старіє і вибуває з парку", - сказав Перцовський.

Нагадаємо, що на початку жовтня "Укрзалізниця" оголосила тендер на 80 електричок з очікуваною вартістю 31,5 млрд гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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