Україна просить підтримки НАТО у збереженні 45 млрд кубометрів транзиту газу, - ОГТСУ

"Україна ніколи не була єдиною мішенню в багаторічній гібридній війні Росії".

Гарантоване збереження фізичного транзиту газу через територію України обсягом щонайменше 45 млрд кубометрів на рік є одним із важливих моментів, щоб не дозволити Росії застосовувати зброю проти України або Європи.

Про це заявив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

"Енергетична безпека України є невід'ємною складовою безпеки євроатлантичного регіону - саме цю ідею я пояснював партнерам України на засіданні Політичного комітету альянсу з енергетичної безпеки", - написав він у фейсбуці після засідання Політичного комітету НАТО з енергетичної безпеки та двосторонніх зустрічей із представниками країн-членів альянсу в Брюсселі.

Іншими важливими кроками Макогон назвав відсутність будь-яких винятків на застосування норм Третього енергетичного пакета для "Північного потоку-2" і дотримання ринкових, а не геополітичних принципів діяльності - без штучного створення "вузьких місць" і без необґрунтованого бронювання потужностей, з прозорим тарифоутворенням.

Голова ОГТСУ наголосив, що Україна ніколи не була єдиною мішенню в багаторічній гібридній війні Росії.

"Наслідки дій "Газпрому" вже відчули на собі і країни НАТО. Основні цілі агресора - послабити безпеку України, створити розкол у ЄС і підірвати засади трансатлантичного союзу", - вважає Макогон.

Він також зазначив, що, незважаючи на газову кризу в Європі та зростання ціни до рекордно високих $1900 за 1000 куб. м, наразі "Газпром" транспортує через ГТС України навіть менше за законтрактовані обсяги (менше ніж 109 млн куб. м за добу), тоді як Україна пропонує додаткові потужності у 80 млн куб. м за добу.

Нагадаємо, 30 грудня 2019 року було підписано договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата таких обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Нещодавня угода "Газпрому" з Угорщиною, після якої транзит російського газу через Україну до цієї країни було припинено, незважаючи на заброньовані на рік наперед потужності, засвідчила, що "Газпром" готовий до таких втрат. Водночас, зниження транзиту, яке не суперечитиме контракту за умови продовження оплати потужностей, створює технічні проблеми для української сторони.